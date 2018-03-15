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Який відсоток українців не
хоче переїжджати за кордон...

Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 09:58

Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон...

Пропонуємо до обговорення:
Найчастіше ж про бажання переїзду за кордон зазначали респонденти до 35 років.

Дивися повний текст Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон (опитування).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:05

просто за границей этот шлак не нужен
dexter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:31

Из 65%: около 20% - пенсионеры (хотят дожить и умереть тут), 15% чиновники и их семьи (кроме молодежи - те хотят учиться за кордоном и там как получится), 30% - те реалисты которые даже не мечтают про другую страну (их мысли просто выжить тут). Что касается шлака, то ув. dexter людей просто необходимо уважать. Сегодня из желающих нахамить - стоит очередь.
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:57

Re: Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон...

  Molchyn написав:Из 65%: около 20% - пенсионеры (хотят дожить и умереть тут), 15% чиновники и их семьи

Т.е по вашему чиновников и их семей - почти десять миллионов? Исходя из того, что пенсионеров около 13 млн
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Faceless
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