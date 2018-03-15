Найчастіше ж про бажання переїзду за кордон зазначали респонденти до 35 років.
Дивися повний текст Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон (опитування).
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 09:58
Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон (опитування).
Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:31
Из 65%: около 20% - пенсионеры (хотят дожить и умереть тут), 15% чиновники и их семьи (кроме молодежи - те хотят учиться за кордоном и там как получится), 30% - те реалисты которые даже не мечтают про другую страну (их мысли просто выжить тут). Что касается шлака, то ув. dexter людей просто необходимо уважать. Сегодня из желающих нахамить - стоит очередь.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:57
Re: Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон...
Т.е по вашему чиновников и их семей - почти десять миллионов? Исходя из того, что пенсионеров около 13 млн
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