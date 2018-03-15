Найчастіше ж про бажання переїзду за кордон зазначали респонденти до 35 років.
Дивися повний текст Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон (опитування).
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 09:58
Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон (опитування).
Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:31
Из 65%: около 20% - пенсионеры (хотят дожить и умереть тут), 15% чиновники и их семьи (кроме молодежи - те хотят учиться за кордоном и там как получится), 30% - те реалисты которые даже не мечтают про другую страну (их мысли просто выжить тут). Что касается шлака, то ув. dexter людей просто необходимо уважать. Сегодня из желающих нахамить - стоит очередь.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:57
Re: Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон...
Т.е по вашему чиновников и их семей - почти десять миллионов? Исходя из того, что пенсионеров около 13 млн
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:43
Faceless Т.е по вашему чиновников и их семей - почти десять миллионов? Исходя из того, что пенсионеров около 13 млн.
Я исходил из того что не все пенсионеры мечтают доживать тут. Поэтому и чиновников с семьями меньше.
Если верить этому опросу и статистике ПФ за 17 год.(11,9млн) то расчет такой.
Население около 40 млн. Всего пенсионеров - 11,9 млн.
Из 65% (26 млн.): около 20% (8 млн.) - пенсионеры (хотят дожить и умереть тут), 15% (6 млн.) чиновники и их семьи (кроме молодежи - те хотят учиться за кордоном и там как получится), 30% (12 млн.) - те реалисты которые даже не мечтают про другую страну (их мысли просто выжить тут). Значения примерные, как и данные опроса. Мне этот опрос напоминает опрос в Алькатрасе - кто мечтал и не мечтал его покинуть.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:22
Re: Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон...
6 млн чиновников и их семей в Украине? Богатая у вас фантазия.
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:23
Я на днях видел выступление Рабиновича. Сразу скажу что я не его фанат. Так вот он со слезами на глазах просил до выборов не уезжать .
Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:25
Faceless А сколько их? Гос аппарат, депутаты всех уровней. Поделитесь точной цифрой.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:31
Re: Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон...
Точной цифры у меня нет, но это максимум сотни тысяч человек, но никак не миллионы. Банально всего бюджета не хватило бы даже на ЗП пары миллионов чиновников
Плюс учтите, вы в своем расчете непонятно куда девали всех несовершеннолетних граждан - порядка пятой части населения.
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:39
Что то мне подсказывает, если аналогичный опрос провести среди украинцев в Польше, то цифры будут другие)
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