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Який відсоток українців не
хоче переїжджати за кордон...

Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 09:58

Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон...

Пропонуємо до обговорення:
Найчастіше ж про бажання переїзду за кордон зазначали респонденти до 35 років.

Дивися повний текст Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон (опитування).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:05

просто за границей этот шлак не нужен
dexter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:31

Из 65%: около 20% - пенсионеры (хотят дожить и умереть тут), 15% чиновники и их семьи (кроме молодежи - те хотят учиться за кордоном и там как получится), 30% - те реалисты которые даже не мечтают про другую страну (их мысли просто выжить тут). Что касается шлака, то ув. dexter людей просто необходимо уважать. Сегодня из желающих нахамить - стоит очередь.
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:57

Re: Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон...

  Molchyn написав:Из 65%: около 20% - пенсионеры (хотят дожить и умереть тут), 15% чиновники и их семьи

Т.е по вашему чиновников и их семей - почти десять миллионов? Исходя из того, что пенсионеров около 13 млн
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Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:43

Faceless Т.е по вашему чиновников и их семей - почти десять миллионов? Исходя из того, что пенсионеров около 13 млн.
Я исходил из того что не все пенсионеры мечтают доживать тут. :D Поэтому и чиновников с семьями меньше.
Если верить этому опросу и статистике ПФ за 17 год.(11,9млн) то расчет такой.
Население около 40 млн. Всего пенсионеров - 11,9 млн.
Из 65% (26 млн.): около 20% (8 млн.) - пенсионеры (хотят дожить и умереть тут), 15% (6 млн.) чиновники и их семьи (кроме молодежи - те хотят учиться за кордоном и там как получится), 30% (12 млн.) - те реалисты которые даже не мечтают про другую страну (их мысли просто выжить тут). Значения примерные, как и данные опроса. Мне этот опрос напоминает опрос в Алькатрасе - кто мечтал и не мечтал его покинуть. :D
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:22

Re: Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон...

Molchyn написав:Faceless Т.е по вашему чиновников и их семей - почти десять миллионов? Исходя из того, что пенсионеров около 13 млн.
Я исходил из того что не все пенсионеры мечтают доживать тут. :D Поэтому и чиновников с семьями меньше.
Если верить этому опросу и статистике ПФ за 17 год.(11,9млн) то расчет такой.
Население около 40 млн. Всего пенсионеров - 11,9 млн.
Из 65% (26 млн.): около 20% (8 млн.) - пенсионеры (хотят дожить и умереть тут), 15% (6 млн.) чиновники и их семьи (кроме молодежи - те хотят учиться за кордоном и там как получится), 30% (12 млн.) - те реалисты которые даже не мечтают про другую страну (их мысли просто выжить тут). Значения примерные, как и данные опроса. Мне этот опрос напоминает опрос в Алькатрасе - кто мечтал и не мечтал его покинуть. :D


6 млн чиновников и их семей в Украине? Богатая у вас фантазия. :mrgreen:
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Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:23

Я на днях видел выступление Рабиновича. Сразу скажу что я не его фанат. Так вот он со слезами на глазах просил до выборов не уезжать . :mrgreen:
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:25

Faceless А сколько их? Гос аппарат, депутаты всех уровней. Поделитесь точной цифрой.
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:31

Re: Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон...

Molchyn написав:Faceless А сколько их? Гос аппарат, депутаты всех уровней. Поделитесь точной цифрой.
Точной цифры у меня нет, но это максимум сотни тысяч человек, но никак не миллионы. Банально всего бюджета не хватило бы даже на ЗП пары миллионов чиновников :)
Плюс учтите, вы в своем расчете непонятно куда девали всех несовершеннолетних граждан - порядка пятой части населения.
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Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:39

Что то мне подсказывает, если аналогичный опрос провести среди украинцев в Польше, то цифры будут другие)
Jack Reacher
 
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