Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон...

Faceless Я удивлен, что инфо по чиновникам в открытом доступе нет. Видимо это не случайно. Пока нет цифр наш спор зашел в тупик.
С малолетними-несовершеннолетними правда нехорошо получилось.
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:46
Faceless Я удивлен, что инфо по чиновникам в открытом доступе нет. Видимо это не случайно. Пока нет цифр наш спор зашел в тупик.
С малолетними-несовершеннолетними правда нехорошо получилось.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:55
а военных, и всяких прочих в погонах к чиновникам есть смысл прибавит - как непроизводственные силы и проедателей бюджета?
Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:58
Jack Reacher а военных, и всяких прочих в погонах ... Так с таким подходом получится что в Украине только пару работяг останется Список непроизводственные силы и проедателей бюджета можно увеличить существенно.
Востаннє редагувалось Molchyn в П'ят 16 бер, 2018 13:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:58
Даже вместе с военными, МВД, СБУ и прочими содержащимися за счет бюджета цифра не составит несколько миллионов. Это элементарно подтверждается тем, что будь их несоклько миллионов, всего бюджета не хватило бы на их зарплаты - а там очень много на что еще расходы, фонд оплаты труда далеко не основная составляющая
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: П'ят 16 бер, 2018 14:00
Faceless Вы плохо о них думаете. Это бюджет на развитие маленький, а для чиновников все предусмотрено и им вполне хватает.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 14:03
Причем тут я и что о них думаю - есть закон о бюджете, в приложениях есть расшифровка статей расходов. Так что приблизительно прикинуть максимальную долю средств, которые могут быть направлены на ФОТ всех чиновников и бюджетников нетрудно
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: П'ят 16 бер, 2018 14:13
Вопрос интересный. Вот примерный список тех кто может попасть в непроизводственные силы и проедателей бюджета. МВД, Армия+флот, Сбу, прокуроры, суды, налоговая, вертикаль президента, рады разные, министерства и ведомства, гос. структуры - там совсем мутно (снабжение, обеспечение гос. аппарата). Список можно дополнить.
Праведный гнев за армию выражать не стоит. Она нужна, но тут ее посчитал.
А если и семьи посчитать (жена (или несколько), дети (взрослые), родители (не пенсионеры) и еще любовницы / любовники (надо считать тоже )). Может и десяток на одного набраться
Додано: П'ят 16 бер, 2018 14:19
Re: Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон...
Так по якій статті бюджета проходять любовниці?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 16 бер, 2018 15:22
Re: Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон...
За границей хорошо зарабатывать деньги.
А жить и тратить их - Тут
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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