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Який відсоток українців не
хоче переїжджати за кордон...

Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:46

Faceless Я удивлен, что инфо по чиновникам в открытом доступе нет. Видимо это не случайно. :D Пока нет цифр наш спор зашел в тупик. :mrgreen:
С малолетними-несовершеннолетними правда нехорошо получилось. :D
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:55

  Molchyn написав:Faceless Я удивлен, что инфо по чиновникам в открытом доступе нет. Видимо это не случайно. Пока нет цифр наш спор зашел в тупик. С малолетними-несовершеннолетними правда нехорошо получилось.

а военных, и всяких прочих в погонах к чиновникам есть смысл прибавит - как непроизводственные силы и проедателей бюджета?
Jack Reacher
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:58

Jack Reacher а военных, и всяких прочих в погонах ... Так с таким подходом получится что в Украине только пару работяг останется :mrgreen: Список непроизводственные силы и проедателей бюджета можно увеличить существенно.
Востаннє редагувалось Molchyn в П'ят 16 бер, 2018 13:58, всього редагувалось 1 раз.
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:58

  Jack Reacher написав:
  Molchyn написав:Faceless Я удивлен, что инфо по чиновникам в открытом доступе нет. Видимо это не случайно. Пока нет цифр наш спор зашел в тупик. С малолетними-несовершеннолетними правда нехорошо получилось.

а военных, и всяких прочих в погонах к чиновникам есть смысл прибавит - как непроизводственные силы и проедателей бюджета?

Даже вместе с военными, МВД, СБУ и прочими содержащимися за счет бюджета цифра не составит несколько миллионов. Это элементарно подтверждается тем, что будь их несоклько миллионов, всего бюджета не хватило бы на их зарплаты - а там очень много на что еще расходы, фонд оплаты труда далеко не основная составляющая
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Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 14:00

Faceless Вы плохо о них думаете. Это бюджет на развитие маленький, а для чиновников все предусмотрено и им вполне хватает. :D
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 14:03

  Molchyn написав:Faceless Вы плохо о них думаете. Это бюджет на развитие маленький, а для чиновников все предусмотрено и им вполне хватает. :D

Причем тут я и что о них думаю - есть закон о бюджете, в приложениях есть расшифровка статей расходов. Так что приблизительно прикинуть максимальную долю средств, которые могут быть направлены на ФОТ всех чиновников и бюджетников нетрудно
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 14:13

Вопрос интересный. Вот примерный список тех кто может попасть в непроизводственные силы и проедателей бюджета. МВД, Армия+флот, Сбу, прокуроры, суды, налоговая, вертикаль президента, рады разные, министерства и ведомства, гос. структуры - там совсем мутно (снабжение, обеспечение гос. аппарата). Список можно дополнить.
Праведный гнев за армию выражать не стоит. Она нужна, но тут ее посчитал. :D
А если и семьи посчитать (жена (или несколько), дети (взрослые), родители (не пенсионеры) и еще любовницы / любовники (надо считать тоже :mrgreen: )). Может и десяток на одного набраться :mrgreen:
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 14:19

Re: Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон...

  Molchyn написав:А если и семьи посчитать (жена (или несколько), дети (взрослые), родители (не пенсионеры) и еще любовницы / любовники (надо считать тоже :mrgreen: )). Может и десяток на одного набраться

Так по якій статті бюджета проходять любовниці? ;)
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 14:21

lapay Для чиновника - доплата за важкі умови праці :mrgreen:
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 15:22

Re: Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон...

За границей хорошо зарабатывать деньги.
А жить и тратить их - Тут
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Investor_K
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