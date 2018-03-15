Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон...
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Molchyn написав:Faceless Т.е по вашему чиновников и их семей - почти десять миллионов? Исходя из того, что пенсионеров около 13 млн. Я исходил из того что не все пенсионеры мечтают доживать тут. Поэтому и чиновников с семьями меньше. Если верить этому опросу и статистике ПФ за 17 год.(11,9млн) то расчет такой. Население около 40 млн. Всего пенсионеров - 11,9 млн. Из 65% (26 млн.): около 20% (8 млн.) - пенсионеры (хотят дожить и умереть тут), 15% (6 млн.) чиновники и их семьи (кроме молодежи - те хотят учиться за кордоном и там как получится), 30% (12 млн.) - те реалисты которые даже не мечтают про другую страну (их мысли просто выжить тут). Значения примерные, как и данные опроса. Мне этот опрос напоминает опрос в Алькатрасе - кто мечтал и не мечтал его покинуть.
Не очень верится в 40 млн. Я бы сказал - не больше 35, но скорей 30-32 реально проживающих на территории Украины. Правду может сказать перепись населения, но кому она нужна эта правда?
Molchyn написав:Faceless Я удивлен, что инфо по чиновникам в открытом доступе нет. Видимо это не случайно. Пока нет цифр наш спор зашел в тупик. С малолетними-несовершеннолетними правда нехорошо получилось.
а военных, и всяких прочих в погонах к чиновникам есть смысл прибавит - как непроизводственные силы и проедателей бюджета?
Даже вместе с военными, МВД, СБУ и прочими содержащимися за счет бюджета цифра не составит несколько миллионов. Это элементарно подтверждается тем, что будь их несоклько миллионов, всего бюджета не хватило бы на их зарплаты - а там очень много на что еще расходы, фонд оплаты труда далеко не основная составляющая
Бюджеты, как и чинуши, бывают разных уровней. Государственные, городские, областные, районные, сельские. Посчитайте сколько только населенных пунктов в Украине - от Киева, до самого забитого села. Кроме того, кроме управленцев, есть множество чиновников контролирующего профиля - фискалы, пожарники, рыбнадзор, санэпидем, экология, и пр. пр. пр. И это только направления, а в них есть еще свои управленцы, инспектора, бухгалтерия, снабжение и пр.пр.пр. И это тоже на самых разных уровнях - и гос и гор и обл. О миллионах на всех уровнях можно говорить смело.
rjkz написав:Бюджеты, как и чинуши, бывают разных уровней. Государственные, городские, областные, районные, сельские. Посчитайте сколько только населенных пунктов в Украине - от Киева, до самого забитого села.
Та считали уже все. Все бюджеты вместе взятые
rjkz написав:Кроме того, кроме управленцев, есть множество чиновников контролирующего профиля - фискалы, пожарники, рыбнадзор, санэпидем, экология, и пр. пр. пр. И это только направления, а в них есть еще свои управленцы, инспектора, бухгалтерия, снабжение и пр.пр.пр. И это тоже на самых разных уровнях - и гос и гор и обл. О миллионах на всех уровнях можно говорить смело.
Ну подумайте сами - при такой логике в стране чиновников и бюджетников больше чем остального населения Может 1 млн если собрать всех вместе вышеназванных и наберется, но скорее всего меньше
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rjkz написав:Бюджеты, как и чинуши, бывают разных уровней. Государственные, городские, областные, районные, сельские. Посчитайте сколько только населенных пунктов в Украине - от Киева, до самого забитого села.
Та считали уже все. Все бюджеты вместе взятые
rjkz написав:Кроме того, кроме управленцев, есть множество чиновников контролирующего профиля - фискалы, пожарники, рыбнадзор, санэпидем, экология, и пр. пр. пр. И это только направления, а в них есть еще свои управленцы, инспектора, бухгалтерия, снабжение и пр.пр.пр. И это тоже на самых разных уровнях - и гос и гор и обл. О миллионах на всех уровнях можно говорить смело.
Ну подумайте сами - при такой логике в стране чиновников и бюджетников больше чем остального населения Может 1 млн если собрать всех вместе вышеназванных и наберется, но скорее всего меньше
Кто считал? я не захар , но напрашивается известная фраза о студии. Чиновник и бюджетник - это не всегда одно и то-же. Врач, учитель, пожарник - это бюджетник, но не чиновник. Начальник врача, учителя и пожарника - и бюджетник и чиновник. Кстати, медицину и образование - туда-же. С каждой школой и больницей, в каждом селе и городе.
Скоренько глянув кількість працівників по галузям ( офіційна статистика ) . Вийшло - силовики ( МВС , ЗСУ , СБУ , прокурори , судді , тюрми ) - 450000 . Школи та садки - 520000 , медики - 770000 . Районні та міські ради - 670 штук . Міністерства і відомства - 104 . Ну - тут тисяч 40-50 працюючих ... Додаю : - за розкладом держорганів загальна кількість посад держслужби становить близько 235 тис. осіб ; - на одного чиновника припадає 170 громадян
Це все з різних джерел - можна прикинути , чи співпадає ...
Мда, немного отвлеклись от темы в сторону чиновников. Из всех моих знакомых-чиновников, лишь один чиновник (молодой, 30 лет, хотя и с высокой динамикой в карьере) не только хотел, но и уехал из Украины. У остальных мотивация на видном месте - ТАМ не нужны ни их образование ни их "опыт". ТАМ они "НИКТО" и "НИГДЕ", зато в Украине они чувствуют себя более чем комфортно. В то-же время среди знакомых мне людей, не относящихся к сей "почтенной и древней профессии", людей сваливших, сваливающих и собирающихся свалить - %% 30-40. В основном до 45 лет. Старше - нет, но хотят чтобы их дети жили не здесь.