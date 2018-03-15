Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон...

Molchyn написав:

Т.е по вашему чиновников и их семей - почти десять миллионов? Исходя из того, что пенсионеров около 13 млн.Я исходил из того что не все пенсионеры мечтают доживать тут.Поэтому и чиновников с семьями меньше.Если верить этому опросу и статистике ПФ за 17 год.(11,9млн) то расчет такой.. Всего пенсионеров - 11,9 млн.Из 65% (26 млн.): около 20% (8 млн.) - пенсионеры (хотят дожить и умереть тут), 15% (6 млн.) чиновники и их семьи (кроме молодежи - те хотят учиться за кордоном и там как получится), 30% (12 млн.) - те реалисты которые даже не мечтают про другую страну (их мысли просто выжить тут). Значения примерные, как и данные опроса. Мне этот опрос напоминает опрос в Алькатрасе - кто мечтал и не мечтал его покинуть.