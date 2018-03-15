Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:47
Для меня сложно понять мотивацию тех обеспеченных людей, которые имеют возможность жить там, но живут тут. 1) Здоровье - надо быть в пределах доползания до нормальных врачей/клиник; 2) Безопасность - и от бандитов/конкурентов и от власти надо быть подальше или быть ими; 3) мелочи - соседи, дороги (твой зад в любом случаи едет по ухабам) и др. Может пока воруют - то живут тут, а если уже воровать невозможно едут туда? И то на время? Возможно есть исключения - бизнес, который годами создавал и продать невозможно и бросить жалко. Но даже для людей с деньгами тут сложно жить.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:57
До того, що бюджетники не просто так отримують зарплату. Не будуть отримувати з бюджету - будете платити самі, зі свого карману. Тому ділити людей на бюджетників чи не бюджетників - дурість.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:01
бюджетники получают зп из налогов и других доходов государства
налоги платим мы ну и бюджетники тоже
зачем я это пишу
я никого не делю я лишь указал сколько бюджетников в стране
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