Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон...

Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:12

Molchyn написав: Для меня сложно понять мотивацию тех обеспеченных людей, которые имеют возможность жить там, но живут тут. 1) Здоровье - надо быть в пределах доползания до нормальных врачей/клиник; 2) Безопасность - и от бандитов/конкурентов и от власти надо быть подальше или быть ими; 3) мелочи - соседи, дороги (твой зад в любом случаи едет по ухабам) и др. Может пока воруют - то живут тут, а если уже воровать невозможно едут туда? И то на время? Возможно есть исключения - бизнес, который годами создавал и продать невозможно и бросить жалко. Но даже для людей с деньгами тут сложно жить. Для меня сложно понять мотивацию тех обеспеченных людей, которые имеют возможность жить там, но живут тут. 1) Здоровье - надо быть в пределах доползания до нормальных врачей/клиник; 2) Безопасность - и от бандитов/конкурентов и от власти надо быть подальше или быть ими; 3) мелочи - соседи, дороги (твой зад в любом случаи едет по ухабам) и др. Может пока воруют - то живут тут, а если уже воровать невозможно едут туда? И то на время? Возможно есть исключения - бизнес, который годами создавал и продать невозможно и бросить жалко. Но даже для людей с деньгами тут сложно жить.

1) Далеко не все еще живут тут - очень много уже уехало вместе со своми деньгами и даже фирмами.Для некоторых, из тех, кто не хочет, принципиально важно чувствовать себя "хозяином жизни", а что наш "обеспеченный" человек с 2-3-4-... сотнями тыщ баксов в США, к примеру? Где "обеспеченный" - это с ДОХОДОМ, а не с заначкой. Этого хватит чтобы купить жилье, но надо платить налог за владение, страховки. Знать язык (для очень многих наших соотечественников это самый главный якорь).2) Многие зарабатывают пользуясь коррупционностью нашей системы. То есть есть не только чинуши, которые "берут", но и предприниматели, которые "дают". По-другому может и не умеют.3) Очень многие чинуши здесь именно пока "карта прет". Очень многие имеют "запасной аэродром" ТАМ. От наивысшего уровня (например,...есть мнение, что Яценюк имеет недвигу во Флориде, а Саакашвили в Бруклине (Нью-Йорк), Порошенко в Испании и Англии) до какого-нибудь мента сренего пошиба, прикупившего в Греции "мазанку" на берегу моря).