Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:47
Для меня сложно понять мотивацию тех обеспеченных людей, которые имеют возможность жить там, но живут тут. 1) Здоровье - надо быть в пределах доползания до нормальных врачей/клиник; 2) Безопасность - и от бандитов/конкурентов и от власти надо быть подальше или быть ими; 3) мелочи - соседи, дороги (твой зад в любом случаи едет по ухабам) и др. Может пока воруют - то живут тут, а если уже воровать невозможно едут туда? И то на время? Возможно есть исключения - бизнес, который годами создавал и продать невозможно и бросить жалко. Но даже для людей с деньгами тут сложно жить.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:57
До того, що бюджетники не просто так отримують зарплату. Не будуть отримувати з бюджету - будете платити самі, зі свого карману. Тому ділити людей на бюджетників чи не бюджетників - дурість.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:01
бюджетники получают зп из налогов и других доходов государства
налоги платим мы ну и бюджетники тоже
зачем я это пишу
я никого не делю я лишь указал сколько бюджетников в стране
Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:12
lapay Тут никто не спорит, що бюджетники не просто так отримують зарплату. Но есть бюджетники, есть чиновники, есть очень богатые чиновники, которых в Украине все устраивает. Стране необходимы и врачи, и военные, и учителя. Тут скорее вопрос кто вместе с народом не хочет терпеть общие лишения (экономические). Если тяжело, то человек ищет выход. И выехать из страны - один из выходов. По опросу 65% ехать не мечтает. Вот тут и хотят люди знать кто эти 65%. Вот и все. Краткое содержание всего обсуждения.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:12
1) Далеко не все еще живут тут - очень много уже уехало вместе со своми деньгами и даже фирмами.
Для некоторых, из тех, кто не хочет, принципиально важно чувствовать себя "хозяином жизни", а что наш "обеспеченный" человек с 2-3-4-... сотнями тыщ баксов в США, к примеру? Где "обеспеченный" - это с ДОХОДОМ, а не с заначкой. Этого хватит чтобы купить жилье, но надо платить налог за владение, страховки. Знать язык (для очень многих наших соотечественников это самый главный якорь).
2) Многие зарабатывают пользуясь коррупционностью нашей системы. То есть есть не только чинуши, которые "берут", но и предприниматели, которые "дают". По-другому может и не умеют.
3) Очень многие чинуши здесь именно пока "карта прет". Очень многие имеют "запасной аэродром" ТАМ. От наивысшего уровня (например,...есть мнение, что Яценюк имеет недвигу во Флориде, а Саакашвили в Бруклине (Нью-Йорк), Порошенко в Испании и Англии) до какого-нибудь мента сренего пошиба, прикупившего в Греции "мазанку" на берегу моря).
Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:37
Видел эти статьи, там под "живет за счет бюджета" во-первых, понималось не только в плане "получает зарплату как бюджетник", а также просто содержится за бюджетные средства, как
например заключенные в тюрьмах, все работники коммунальных и госпредприятий (формально они не бюджетники) и то - нигде расшифровку, откуда появилась такая большая цифра не видел.
Это несколько не то, о чем вообще шла дискуссия.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:39
Re: Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон...
Я не хочу уезжать, хочу что-бы все ур** отсюда выехали, а я остался один.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:46
Есть такое, просто многие путают понятие чиновник, и бюджетник, и работник государственного предприятия, работник коммунального предприятия, силовик и тд
а вот Гос служащих то есть чиновников - 200-250 тыщ
Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:47
Re: Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон...
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:09
Интересно как они считают не имея понятия о количестве населения в Украине?
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