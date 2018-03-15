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Який відсоток українців не
хоче переїжджати за кордон...

Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 19:11

  Faceless написав:
  4e4ensxe написав:а вот Гос служащих то есть чиновников - 200-250 тыщ

О чем я собственно и писал выше


Чиновник - это не всегда ГОС (!!!!!) служащий! Не все бюджетники имеют статус госслужащего! Чиновники коммунального подчинения не все госслужащие!
И тд.
Не делайте из мягкого твердое - не все чиновники ГОССЛУЖАЩИЕ.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 19:42

  rjkz написав:
  Faceless написав:
  4e4ensxe написав:а вот Гос служащих то есть чиновников - 200-250 тыщ

О чем я собственно и писал выше


Чиновник - это не всегда ГОС (!!!!!) служащий! Не все бюджетники имеют статус госслужащего! Чиновники коммунального подчинения не все госслужащие!
И тд.
Не делайте из мягкого твердое - не все чиновники ГОССЛУЖАЩИЕ.

Вы хотели сказать "бюджетник"? Так я и не спорю. Разве я писал иначе?
Чиновники то как раз по определению госслужащие.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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  #<12345
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