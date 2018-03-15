Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон...

Чиновник - это не всегда ГОС (!!!!!) служащий! Не все бюджетники имеют статус госслужащего! Чиновники коммунального подчинения не все госслужащие!
И тд.
Не делайте из мягкого твердое - не все чиновники ГОССЛУЖАЩИЕ.
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 19:11
Чиновник - это не всегда ГОС (!!!!!) служащий! Не все бюджетники имеют статус госслужащего! Чиновники коммунального подчинения не все госслужащие!
И тд.
Не делайте из мягкого твердое - не все чиновники ГОССЛУЖАЩИЕ.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 19:42
Вы хотели сказать "бюджетник"? Так я и не спорю. Разве я писал иначе?
Чиновники то как раз по определению госслужащие.
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