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Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 16 бер, 2018 19:11
Faceless написав: 4e4ensxe написав:
а вот Гос служащих то есть чиновников - 200-250 тыщ
О чем я собственно и писал выше
Чиновник - это не всегда ГОС (!!!!!) служащий! Не все бюджетники имеют статус госслужащего! Чиновники коммунального подчинения не все госслужащие!
И тд.
Не делайте из мягкого твердое - не все чиновники ГОССЛУЖАЩИЕ.
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rjkz
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 19:42
rjkz написав: Faceless написав: 4e4ensxe написав:
а вот Гос служащих то есть чиновников - 200-250 тыщ
О чем я собственно и писал выше
Чиновник - это не всегда ГОС (!!!!!) служащий! Не все бюджетники имеют статус госслужащего! Чиновники коммунального подчинения не все госслужащие!
И тд.
Не делайте из мягкого твердое - не все чиновники ГОССЛУЖАЩИЕ.
Вы хотели сказать "бюджетник"? Так я и не спорю. Разве я писал иначе?
Чиновники то как раз по определению госслужащие.
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 20:58
Faceless написав: rjkz написав:
Чиновник - это не всегда ГОС (!!!!!) служащий! Не все бюджетники имеют статус госслужащего! Чиновники коммунального подчинения не все госслужащие!
И тд.
Не делайте из мягкого твердое - не все чиновники ГОССЛУЖАЩИЕ.
Вы хотели сказать "бюджетник"? Так я и не спорю. Разве я писал иначе?
Чиновники то как раз по определению госслужащие.
Нет.
Не все бюджетники - госслужащие.
Госслужба - это высшая каста.
Например, работники ПФУ до одного времени были госслужащими, потом с них это сняли.
Статус госслужащего дает определенные привилегии. В основном, для основной массы, в плане расчета пенсий.
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rjkz
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 21:25
rjkz написав: Faceless написав: rjkz написав:
Чиновник - это не всегда ГОС (!!!!!) служащий! Не все бюджетники имеют статус госслужащего! Чиновники коммунального подчинения не все госслужащие!
И тд.
Не делайте из мягкого твердое - не все чиновники ГОССЛУЖАЩИЕ.
Вы хотели сказать "бюджетник"? Так я и не спорю. Разве я писал иначе?
Чиновники то как раз по определению госслужащие.
Нет.
Не все бюджетники - госслужащие.
Госслужба - это высшая каста.
Например, работники ПФУ до одного времени были госслужащими, потом с них это сняли.
Статус госслужащего дает определенные привилегии. В основном, для основной массы, в плане расчета пенсий.
Ещё раз перечитайте что написано выше.
Я нигде не заявлял что все бюджетники госслужащие.
А вот чиновники как раз госслужащие
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Faceless
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2
Додано: П'ят 16 бер, 2018 21:34
Faceless написав: rjkz написав: Faceless написав:
Вы хотели сказать "бюджетник"? Так я и не спорю. Разве я писал иначе?
Чиновники то как раз по определению госслужащие.
Нет.
Не все бюджетники - госслужащие.
Госслужба - это высшая каста.
Например, работники ПФУ до одного времени были госслужащими, потом с них это сняли.
Статус госслужащего дает определенные привилегии. В основном, для основной массы, в плане расчета пенсий.
Ещё раз перечитайте что написано выше.
Я нигде не заявлял что все бюджетники госслужащие.
А вот чиновники как раз госслужащие
Нет, с чего Вы взяли?
Все госслужащие - чиновники, но не все чиновники - госслужащие.
Хотя... Даже не все госслужащие - чиновники.
Предлагаю оставить чиновников - и госслужащих и негосслужащих в стороне - тема о сваливании населения.
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rjkz
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