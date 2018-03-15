RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Який відсоток українців не
хоче переїжджати за кордон...

Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 19:11

  Faceless написав:
  4e4ensxe написав:а вот Гос служащих то есть чиновников - 200-250 тыщ

О чем я собственно и писал выше


Чиновник - это не всегда ГОС (!!!!!) служащий! Не все бюджетники имеют статус госслужащего! Чиновники коммунального подчинения не все госслужащие!
И тд.
Не делайте из мягкого твердое - не все чиновники ГОССЛУЖАЩИЕ.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7252
З нами з: 31.01.12
Подякував: 2969 раз.
Подякували: 1418 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 19:42

  rjkz написав:
  Faceless написав:
  4e4ensxe написав:а вот Гос служащих то есть чиновников - 200-250 тыщ

О чем я собственно и писал выше


Чиновник - это не всегда ГОС (!!!!!) служащий! Не все бюджетники имеют статус госслужащего! Чиновники коммунального подчинения не все госслужащие!
И тд.
Не делайте из мягкого твердое - не все чиновники ГОССЛУЖАЩИЕ.

Вы хотели сказать "бюджетник"? Так я и не спорю. Разве я писал иначе?
Чиновники то как раз по определению госслужащие.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 19871
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1060 раз.
Подякували: 4443 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 20:58

  Faceless написав:
  rjkz написав:
Чиновник - это не всегда ГОС (!!!!!) служащий! Не все бюджетники имеют статус госслужащего! Чиновники коммунального подчинения не все госслужащие!
И тд.
Не делайте из мягкого твердое - не все чиновники ГОССЛУЖАЩИЕ.

Вы хотели сказать "бюджетник"? Так я и не спорю. Разве я писал иначе?
Чиновники то как раз по определению госслужащие.


Нет.
Не все бюджетники - госслужащие.
Госслужба - это высшая каста.
Например, работники ПФУ до одного времени были госслужащими, потом с них это сняли.
Статус госслужащего дает определенные привилегии. В основном, для основной массы, в плане расчета пенсий.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7252
З нами з: 31.01.12
Подякував: 2969 раз.
Подякували: 1418 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 21:25

Re: Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон...

rjkz написав:
  Faceless написав:
  rjkz написав:
Чиновник - это не всегда ГОС (!!!!!) служащий! Не все бюджетники имеют статус госслужащего! Чиновники коммунального подчинения не все госслужащие!
И тд.
Не делайте из мягкого твердое - не все чиновники ГОССЛУЖАЩИЕ.

Вы хотели сказать "бюджетник"? Так я и не спорю. Разве я писал иначе?
Чиновники то как раз по определению госслужащие.


Нет.
Не все бюджетники - госслужащие.
Госслужба - это высшая каста.
Например, работники ПФУ до одного времени были госслужащими, потом с них это сняли.
Статус госслужащего дает определенные привилегии. В основном, для основной массы, в плане расчета пенсий.
Ещё раз перечитайте что написано выше.
Я нигде не заявлял что все бюджетники госслужащие.
А вот чиновники как раз госслужащие
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 19871
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1060 раз.
Подякували: 4443 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 21:34

  Faceless написав:
rjkz написав:
  Faceless написав:Вы хотели сказать "бюджетник"? Так я и не спорю. Разве я писал иначе?
Чиновники то как раз по определению госслужащие.


Нет.
Не все бюджетники - госслужащие.
Госслужба - это высшая каста.
Например, работники ПФУ до одного времени были госслужащими, потом с них это сняли.
Статус госслужащего дает определенные привилегии. В основном, для основной массы, в плане расчета пенсий.
Ещё раз перечитайте что написано выше.
Я нигде не заявлял что все бюджетники госслужащие.
А вот чиновники как раз госслужащие


Нет, с чего Вы взяли?
Все госслужащие - чиновники, но не все чиновники - госслужащие.
Хотя... Даже не все госслужащие - чиновники.

Предлагаю оставить чиновников - и госслужащих и негосслужащих в стороне - тема о сваливании населения.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7252
З нами з: 31.01.12
Подякував: 2969 раз.
Подякували: 1418 раз.
 
Профіль
  #<12345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 43 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Міненерго хоче погасити борги ОРДЛО за електроенергію...
R2 » П'ят 16 бер, 2018 20:12
1 30
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 бер, 2018 20:12
nechiporp
Польський бізнес хоче захисту від українського імпорту
R2 » П'ят 16 бер, 2018 10:12
2 79
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 бер, 2018 18:47
myshapiton
Оголошено підозру нотаріусу, який сприяв рейдерському...
R2 » П'ят 16 бер, 2018 12:23
1 50
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 бер, 2018 12:23
anton_gms
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.