Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон...
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4e4ensxe написав:а вот Гос служащих то есть чиновников - 200-250 тыщ
О чем я собственно и писал выше
Чиновник - это не всегда ГОС (!!!!!) служащий! Не все бюджетники имеют статус госслужащего! Чиновники коммунального подчинения не все госслужащие! И тд. Не делайте из мягкого твердое - не все чиновники ГОССЛУЖАЩИЕ.
4e4ensxe написав:а вот Гос служащих то есть чиновников - 200-250 тыщ
О чем я собственно и писал выше
Чиновник - это не всегда ГОС (!!!!!) служащий! Не все бюджетники имеют статус госслужащего! Чиновники коммунального подчинения не все госслужащие! И тд. Не делайте из мягкого твердое - не все чиновники ГОССЛУЖАЩИЕ.
Вы хотели сказать "бюджетник"? Так я и не спорю. Разве я писал иначе? Чиновники то как раз по определению госслужащие.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
rjkz написав: Чиновник - это не всегда ГОС (!!!!!) служащий! Не все бюджетники имеют статус госслужащего! Чиновники коммунального подчинения не все госслужащие! И тд. Не делайте из мягкого твердое - не все чиновники ГОССЛУЖАЩИЕ.
Вы хотели сказать "бюджетник"? Так я и не спорю. Разве я писал иначе? Чиновники то как раз по определению госслужащие.
Нет. Не все бюджетники - госслужащие. Госслужба - это высшая каста. Например, работники ПФУ до одного времени были госслужащими, потом с них это сняли. Статус госслужащего дает определенные привилегии. В основном, для основной массы, в плане расчета пенсий.
rjkz написав: Чиновник - это не всегда ГОС (!!!!!) служащий! Не все бюджетники имеют статус госслужащего! Чиновники коммунального подчинения не все госслужащие! И тд. Не делайте из мягкого твердое - не все чиновники ГОССЛУЖАЩИЕ.
Вы хотели сказать "бюджетник"? Так я и не спорю. Разве я писал иначе? Чиновники то как раз по определению госслужащие.
Нет. Не все бюджетники - госслужащие. Госслужба - это высшая каста. Например, работники ПФУ до одного времени были госслужащими, потом с них это сняли. Статус госслужащего дает определенные привилегии. В основном, для основной массы, в плане расчета пенсий.
Ещё раз перечитайте что написано выше. Я нигде не заявлял что все бюджетники госслужащие. А вот чиновники как раз госслужащие
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless написав:Вы хотели сказать "бюджетник"? Так я и не спорю. Разве я писал иначе? Чиновники то как раз по определению госслужащие.
Нет. Не все бюджетники - госслужащие. Госслужба - это высшая каста. Например, работники ПФУ до одного времени были госслужащими, потом с них это сняли. Статус госслужащего дает определенные привилегии. В основном, для основной массы, в плане расчета пенсий.
Ещё раз перечитайте что написано выше. Я нигде не заявлял что все бюджетники госслужащие. А вот чиновники как раз госслужащие
Нет, с чего Вы взяли? Все госслужащие - чиновники, но не все чиновники - госслужащие. Хотя... Даже не все госслужащие - чиновники.
Предлагаю оставить чиновников - и госслужащих и негосслужащих в стороне - тема о сваливании населения.
rjkz написав:Нет. Не все бюджетники - госслужащие. Госслужба - это высшая каста. Например, работники ПФУ до одного времени были госслужащими, потом с них это сняли. Статус госслужащего дает определенные привилегии. В основном, для основной массы, в плане расчета пенсий.
Ещё раз перечитайте что написано выше. Я нигде не заявлял что все бюджетники госслужащие. А вот чиновники как раз госслужащие
Нет, с чего Вы взяли? Все госслужащие - чиновники, но не все чиновники - госслужащие. Хотя... Даже не все госслужащие - чиновники.
Предлагаю оставить чиновников - и госслужащих и негосслужащих в стороне - тема о сваливании населения.
Да их никто и не трогает. Обсуждение началось что что госслужащих/чиновников якобы миллионов 6. П.С. С чего я взял : https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Чиновник Чиновник — державний службовець, особа, яка наймається якоюсь конкретною державою на кваліфіковану роботу, здебільшого на необмежений термін, для виконання постійних обов'язків у сфері управління і отримує за це від держави постійну посаду (статус), чин або звання та відповідну платню.
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Чиновник одного из коммунальных предприятий Хмельницкого районного совета, который «взялся решать вопросы» согласование подписания и регистрации строительных паспортов на индивидуальные жилые дома, отделался штрафом. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ...
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