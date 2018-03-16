Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон...

Додано: П'ят 16 бер, 2018 23:29

rjkz написав: Faceless написав: rjkz написав:

Чиновник - это не всегда ГОС (!!!!!) служащий! Не все бюджетники имеют статус госслужащего! Чиновники коммунального подчинения не все госслужащие!

И тд.

Не делайте из мягкого твердое - не все чиновники ГОССЛУЖАЩИЕ. Чиновник - это не всегда ГОС (!!!!!) служащий! Не все бюджетники имеют статус госслужащего! Чиновники коммунального подчинения не все госслужащие!И тд.Не делайте из мягкого твердое - не все чиновники ГОССЛУЖАЩИЕ.

Вы хотели сказать "бюджетник"? Так я и не спорю. Разве я писал иначе?

Чиновники то как раз по определению госслужащие. Вы хотели сказать "бюджетник"? Так я и не спорю. Разве я писал иначе?Чиновники то как раз по определению госслужащие.



Нет.

Не все бюджетники - госслужащие.

Госслужба - это высшая каста.

Например, работники ПФУ до одного времени были госслужащими, потом с них это сняли.

Статус госслужащего дает определенные привилегии. В основном, для основной массы, в плане расчета пенсий. Нет.Не все бюджетники - госслужащие.Госслужба - это высшая каста.Например, работники ПФУ до одного времени были госслужащими, потом с них это сняли.Статус госслужащего дает определенные привилегии. В основном, для основной массы, в плане расчета пенсий.

Верно пишете. Нужна помощь в поиске постановления. Когда в стране творится беззаконоие - при этом его даже узаконивают- и оно становится якобы законным - то из такой страны все захотят убраться подальше. До поправки Лозового уже было принято какое-то тайное постановление год назад - около того. Хочу его найти. По нему - если умирает больной старик 90 лет, дома, природной естественной смертью - без признаков насилия, в дом к украинцу являются для фиксации факта смерти не только медики - что оправдано и понятно, они выдают справку о смерти - но и при отсутствии признаков преступления - все равно полиция с непонятными претензиями и требованиями тоже прется в частный дом. По поправке Лозового еще и судья, кроме полиции будет деньги тянуть теперь ? До поправки Лозового последнее время - уже - всех умерших естественной смертью , без признаков преступления потрошила полиция - полиция является к вам в дом и принудительно отправляет в морг на вскрытие умершего за счет родственников, разумеется. Имеющие опыт смерти в семье - после Майдана - настойчиво советуют иметь свидетелей - заранее в доме на такой случай. Хочу найти этот документ. Может вы в курсе ? В Украине настала "презумпция виновности населения перед властью" после Майдана ?У нас преступников практически не сажают , но при этом задерживают с начала ( то есть ясно всем что их заставляют откупаться) - даже этого достаточно что бы уехать туда - где закон и порядок, но ведь уже и порядочных людей доят ни за что - это тем более очень стимулирует уносить ноги отсюда.