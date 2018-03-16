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Який відсоток українців не
хоче переїжджати за кордон...

Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456>
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 19:11

  Faceless написав:
  4e4ensxe написав:а вот Гос служащих то есть чиновников - 200-250 тыщ

О чем я собственно и писал выше


Чиновник - это не всегда ГОС (!!!!!) служащий! Не все бюджетники имеют статус госслужащего! Чиновники коммунального подчинения не все госслужащие!
И тд.
Не делайте из мягкого твердое - не все чиновники ГОССЛУЖАЩИЕ.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 19:42

  rjkz написав:
  Faceless написав:
  4e4ensxe написав:а вот Гос служащих то есть чиновников - 200-250 тыщ

О чем я собственно и писал выше


Чиновник - это не всегда ГОС (!!!!!) служащий! Не все бюджетники имеют статус госслужащего! Чиновники коммунального подчинения не все госслужащие!
И тд.
Не делайте из мягкого твердое - не все чиновники ГОССЛУЖАЩИЕ.

Вы хотели сказать "бюджетник"? Так я и не спорю. Разве я писал иначе?
Чиновники то как раз по определению госслужащие.
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Faceless
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2
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 20:58

  Faceless написав:
  rjkz написав:
Чиновник - это не всегда ГОС (!!!!!) служащий! Не все бюджетники имеют статус госслужащего! Чиновники коммунального подчинения не все госслужащие!
И тд.
Не делайте из мягкого твердое - не все чиновники ГОССЛУЖАЩИЕ.

Вы хотели сказать "бюджетник"? Так я и не спорю. Разве я писал иначе?
Чиновники то как раз по определению госслужащие.


Нет.
Не все бюджетники - госслужащие.
Госслужба - это высшая каста.
Например, работники ПФУ до одного времени были госслужащими, потом с них это сняли.
Статус госслужащего дает определенные привилегии. В основном, для основной массы, в плане расчета пенсий.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 21:25

Re: Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон...

rjkz написав:
  Faceless написав:
  rjkz написав:
Чиновник - это не всегда ГОС (!!!!!) служащий! Не все бюджетники имеют статус госслужащего! Чиновники коммунального подчинения не все госслужащие!
И тд.
Не делайте из мягкого твердое - не все чиновники ГОССЛУЖАЩИЕ.

Вы хотели сказать "бюджетник"? Так я и не спорю. Разве я писал иначе?
Чиновники то как раз по определению госслужащие.


Нет.
Не все бюджетники - госслужащие.
Госслужба - это высшая каста.
Например, работники ПФУ до одного времени были госслужащими, потом с них это сняли.
Статус госслужащего дает определенные привилегии. В основном, для основной массы, в плане расчета пенсий.
Ещё раз перечитайте что написано выше.
Я нигде не заявлял что все бюджетники госслужащие.
А вот чиновники как раз госслужащие
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 21:34

  Faceless написав:
rjkz написав:
  Faceless написав:Вы хотели сказать "бюджетник"? Так я и не спорю. Разве я писал иначе?
Чиновники то как раз по определению госслужащие.


Нет.
Не все бюджетники - госслужащие.
Госслужба - это высшая каста.
Например, работники ПФУ до одного времени были госслужащими, потом с них это сняли.
Статус госслужащего дает определенные привилегии. В основном, для основной массы, в плане расчета пенсий.
Ещё раз перечитайте что написано выше.
Я нигде не заявлял что все бюджетники госслужащие.
А вот чиновники как раз госслужащие


Нет, с чего Вы взяли?
Все госслужащие - чиновники, но не все чиновники - госслужащие.
Хотя... Даже не все госслужащие - чиновники.

Предлагаю оставить чиновников - и госслужащих и негосслужащих в стороне - тема о сваливании населения.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 21:42

Re: Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон...

rjkz написав:
  Faceless написав:
rjkz написав:Нет.
Не все бюджетники - госслужащие.
Госслужба - это высшая каста.
Например, работники ПФУ до одного времени были госслужащими, потом с них это сняли.
Статус госслужащего дает определенные привилегии. В основном, для основной массы, в плане расчета пенсий.
Ещё раз перечитайте что написано выше.
Я нигде не заявлял что все бюджетники госслужащие.
А вот чиновники как раз госслужащие


Нет, с чего Вы взяли?
Все госслужащие - чиновники, но не все чиновники - госслужащие.
Хотя... Даже не все госслужащие - чиновники.

Предлагаю оставить чиновников - и госслужащих и негосслужащих в стороне - тема о сваливании населения.

Да их никто и не трогает. Обсуждение началось что что госслужащих/чиновников якобы миллионов 6.
П.С.
С чего я взял : https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Чиновник
Чиновник — державний службовець, особа, яка наймається якоюсь конкретною державою на кваліфіковану роботу, здебільшого на необмежений термін, для виконання постійних обов'язків у сфері управління і отримує за це від держави постійну посаду (статус), чин або звання та відповідну платню.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:54

Faceless
Ещё раз перечитайте что написано выше.
Я нигде не заявлял что все бюджетники госслужащие.
А вот чиновники как раз госслужащие

Опять двадцать пять, вы уже сказали выше:
Чиновники то как раз по определению госслужащие

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4324048&sid=03d0a56dadf55c8b30dec283e3f83c9d&sid=03d0a56dadf55c8b30dec283e3f83c9d#p4324048

Вот вам определение:
https://dictinary.ru/%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA.html
т.е. вы (похоже намеренно) сузили это понятие.
Пример использования термина:
Чиновник одного из коммунальных предприятий Хмельницкого районного совета, который «взялся решать вопросы» согласование подписания и регистрации строительных паспортов на индивидуальные жилые дома, отделался штрафом. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ...

https://368.media/2018/01/24/chinovnik-hmelnitskogo-rajsoveta-otdelalsya-shtrafom-za-vymogatelstvo-vzyatki/

Ваш пример из Вики не отражает реального применения термина, и с каких пор Вики стала регулятором стандарта языка?
Или вы будете утверждать что на коммунальных предприятиях работают госслужащие?
Hogtown
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 23:08

Re: Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон...

Hogtown написав:Faceless
Ещё раз перечитайте что написано выше.
Я нигде не заявлял что все бюджетники госслужащие.
А вот чиновники как раз госслужащие

Опять двадцать пять, вы уже сказали выше:
Чиновники то как раз по определению госслужащие

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4324048&sid=03d0a56dadf55c8b30dec283e3f83c9d#p4324048

Вот вам определение:
https://dictinary.ru/%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA.html
т.е. вы (похоже намеренно) сузили это понятие.
Пример использования термина:
Чиновник одного из коммунальных предприятий Хмельницкого районного совета, который «взялся решать вопросы» согласование подписания и регистрации строительных паспортов на индивидуальные жилые дома, отделался штрафом. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ...

https://368.media/2018/01/24/chinovnik-hmelnitskogo-rajsoveta-otdelalsya-shtrafom-za-vymogatelstvo-vzyatki/

Ваш пример из Вики не отражает реального применения термина, и с каких пор Вики стала регулятором стандарта языка?
Или вы будете утверждать что на коммунальных предприятиях работают госслужащие?


По вашей ссылке так и написано: Чиновник - служащий государственного аппарата ... госслужащий. Т.е вы сами же доказываете мою правоту.
С каких пор в коммунальных предприятиях числятся чиновники?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 23:16

Faceless
По вашей ссылке так и написано: Чиновник - служащий государственного аппарата ... госслужащий. Т.е вы сами же доказываете мою правоту.

- Ваше утвержение не (полностью) соответствует действительности. Там сказано следующее:
◦служащий государственного аппарата какого-либо ведомства; государственный служащий.
◦неодобр. должностное лицо, выполняющее свою работу формально, равнодушно, следуя предписаниям, без живого участия в деле
◦административно-бюрократический клерк
◦административный работник
◦в России до 1917 г. — лицо, состоявшее в каком-либо чине по Табели о рангах на государственной службе
◦государственный служащий, имеющий служебное звание
◦государственный служащий, сановник
◦должостное лицо
◦клерк, бонза, сановник
◦служащий
◦фискал в России
◦название некоторых должностных лиц
◦архиерейский служебник
◦книга, предназначенная для архиерейского богослужения
◦коготь власти
◦лицо, состоявшее на государственной службе и обладавшее чином, входившим в Табель о рангах
◦на Руси должность, писец
◦клерк на службе государства
◦персонаж драмы Лермонтова «Маскарад»
◦комедия русского писателя В. Соллогуба
◦стихотворение Н. Некрасова
◦бюрократ
◦1) государственный служащий; 2) в переносном смысле - равнодушный работник
◦в России до 1917 г. - лицо, состоявшее в каком-л. чине по Табели о рангах на государственной службе
◦Клерк на службе государства.
◦Комедия русского писателя В.Соллогуба.
◦Стихотворение Н.Некрасова.
◦Служащий.

Т.е. вы намеренно сужаете значение термина, другими словами - это новояз.
Еще примеры применения термина:
"Так вы и дальше слепо доверяете чиновникам или возглавляете коррупцию в Черкассах?" — обратился Згиблов к черкасскому мэру.

https://www.obozrevatel.com/crime/treboval-polmilliona-v-cherkassah-chinovnik-gorsoveta-pogorel-na-krupnoj-vzyatke.htm
В Киеве задержан чиновник,...

https://korrespondent.net/city/kiev/3878440-v-kyeve-zaderzhan-chynovnyk-trebovavshyi-s-uchytelia-vziatku-v-90-tysiach
Востаннє редагувалось Hogtown в П'ят 16 бер, 2018 23:33, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 23:29

  rjkz написав:
  Faceless написав:
  rjkz написав:
Чиновник - это не всегда ГОС (!!!!!) служащий! Не все бюджетники имеют статус госслужащего! Чиновники коммунального подчинения не все госслужащие!
И тд.
Не делайте из мягкого твердое - не все чиновники ГОССЛУЖАЩИЕ.

Вы хотели сказать "бюджетник"? Так я и не спорю. Разве я писал иначе?
Чиновники то как раз по определению госслужащие.


Нет.
Не все бюджетники - госслужащие.
Госслужба - это высшая каста.
Например, работники ПФУ до одного времени были госслужащими, потом с них это сняли.
Статус госслужащего дает определенные привилегии. В основном, для основной массы, в плане расчета пенсий.


Верно пишете. Нужна помощь в поиске постановления. Когда в стране творится беззаконоие - при этом его даже узаконивают :shock: - и оно становится якобы законным - то из такой страны все захотят убраться подальше. До поправки Лозового уже было принято какое-то тайное постановление год назад - около того. Хочу его найти. По нему - если умирает больной старик 90 лет, дома, природной естественной смертью - без признаков насилия, в дом к украинцу являются для фиксации факта смерти не только медики - что оправдано и понятно, они выдают справку о смерти - но и при отсутствии признаков преступления - все равно полиция с непонятными претензиями и требованиями тоже прется в частный дом. По поправке Лозового еще и судья, кроме полиции будет деньги тянуть теперь ? До поправки Лозового последнее время - уже - всех умерших естественной смертью , без признаков преступления потрошила полиция - полиция является к вам в дом и принудительно отправляет в морг на вскрытие умершего за счет родственников, разумеется. Имеющие опыт смерти в семье - после Майдана - настойчиво советуют иметь свидетелей - заранее в доме на такой случай. Хочу найти этот документ. Может вы в курсе ? В Украине настала "презумпция виновности населения перед властью" после Майдана ?

У нас преступников практически не сажают , но при этом задерживают с начала ( то есть ясно всем что их заставляют откупаться) - даже этого достаточно что бы уехать туда - где закон и порядок, но ведь уже и порядочных людей доят ни за что - это тем более очень стимулирует уносить ноги отсюда.
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