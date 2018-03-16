Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон...
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4e4ensxe написав:а вот Гос служащих то есть чиновников - 200-250 тыщ
О чем я собственно и писал выше
Чиновник - это не всегда ГОС (!!!!!) служащий! Не все бюджетники имеют статус госслужащего! Чиновники коммунального подчинения не все госслужащие! И тд. Не делайте из мягкого твердое - не все чиновники ГОССЛУЖАЩИЕ.
4e4ensxe написав:а вот Гос служащих то есть чиновников - 200-250 тыщ
О чем я собственно и писал выше
Чиновник - это не всегда ГОС (!!!!!) служащий! Не все бюджетники имеют статус госслужащего! Чиновники коммунального подчинения не все госслужащие! И тд. Не делайте из мягкого твердое - не все чиновники ГОССЛУЖАЩИЕ.
Вы хотели сказать "бюджетник"? Так я и не спорю. Разве я писал иначе? Чиновники то как раз по определению госслужащие.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
rjkz написав: Чиновник - это не всегда ГОС (!!!!!) служащий! Не все бюджетники имеют статус госслужащего! Чиновники коммунального подчинения не все госслужащие! И тд. Не делайте из мягкого твердое - не все чиновники ГОССЛУЖАЩИЕ.
Вы хотели сказать "бюджетник"? Так я и не спорю. Разве я писал иначе? Чиновники то как раз по определению госслужащие.
Нет. Не все бюджетники - госслужащие. Госслужба - это высшая каста. Например, работники ПФУ до одного времени были госслужащими, потом с них это сняли. Статус госслужащего дает определенные привилегии. В основном, для основной массы, в плане расчета пенсий.
rjkz написав: Чиновник - это не всегда ГОС (!!!!!) служащий! Не все бюджетники имеют статус госслужащего! Чиновники коммунального подчинения не все госслужащие! И тд. Не делайте из мягкого твердое - не все чиновники ГОССЛУЖАЩИЕ.
Вы хотели сказать "бюджетник"? Так я и не спорю. Разве я писал иначе? Чиновники то как раз по определению госслужащие.
Нет. Не все бюджетники - госслужащие. Госслужба - это высшая каста. Например, работники ПФУ до одного времени были госслужащими, потом с них это сняли. Статус госслужащего дает определенные привилегии. В основном, для основной массы, в плане расчета пенсий.
Ещё раз перечитайте что написано выше. Я нигде не заявлял что все бюджетники госслужащие. А вот чиновники как раз госслужащие
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless написав:Вы хотели сказать "бюджетник"? Так я и не спорю. Разве я писал иначе? Чиновники то как раз по определению госслужащие.
Нет. Не все бюджетники - госслужащие. Госслужба - это высшая каста. Например, работники ПФУ до одного времени были госслужащими, потом с них это сняли. Статус госслужащего дает определенные привилегии. В основном, для основной массы, в плане расчета пенсий.
Ещё раз перечитайте что написано выше. Я нигде не заявлял что все бюджетники госслужащие. А вот чиновники как раз госслужащие
Нет, с чего Вы взяли? Все госслужащие - чиновники, но не все чиновники - госслужащие. Хотя... Даже не все госслужащие - чиновники.
Предлагаю оставить чиновников - и госслужащих и негосслужащих в стороне - тема о сваливании населения.
rjkz написав:Нет. Не все бюджетники - госслужащие. Госслужба - это высшая каста. Например, работники ПФУ до одного времени были госслужащими, потом с них это сняли. Статус госслужащего дает определенные привилегии. В основном, для основной массы, в плане расчета пенсий.
Ещё раз перечитайте что написано выше. Я нигде не заявлял что все бюджетники госслужащие. А вот чиновники как раз госслужащие
Нет, с чего Вы взяли? Все госслужащие - чиновники, но не все чиновники - госслужащие. Хотя... Даже не все госслужащие - чиновники.
Предлагаю оставить чиновников - и госслужащих и негосслужащих в стороне - тема о сваливании населения.
Да их никто и не трогает. Обсуждение началось что что госслужащих/чиновников якобы миллионов 6. П.С. С чего я взял : https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Чиновник Чиновник — державний службовець, особа, яка наймається якоюсь конкретною державою на кваліфіковану роботу, здебільшого на необмежений термін, для виконання постійних обов'язків у сфері управління і отримує за це від держави постійну посаду (статус), чин або звання та відповідну платню.
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Чиновник одного из коммунальных предприятий Хмельницкого районного совета, который «взялся решать вопросы» согласование подписания и регистрации строительных паспортов на индивидуальные жилые дома, отделался штрафом. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ...
Чиновник одного из коммунальных предприятий Хмельницкого районного совета, который «взялся решать вопросы» согласование подписания и регистрации строительных паспортов на индивидуальные жилые дома, отделался штрафом. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ...
По вашей ссылке так и написано: Чиновник - служащий государственного аппарата ... госслужащий. Т.е вы сами же доказываете мою правоту.
- Ваше утвержение не (полностью) соответствует действительности. Там сказано следующее:
◦служащий государственного аппарата какого-либо ведомства; государственный служащий. ◦неодобр. должностное лицо, выполняющее свою работу формально, равнодушно, следуя предписаниям, без живого участия в деле ◦административно-бюрократический клерк ◦административный работник ◦в России до 1917 г. — лицо, состоявшее в каком-либо чине по Табели о рангах на государственной службе ◦государственный служащий, имеющий служебное звание ◦государственный служащий, сановник ◦должостное лицо ◦клерк, бонза, сановник ◦служащий ◦фискал в России ◦название некоторых должностных лиц ◦архиерейский служебник ◦книга, предназначенная для архиерейского богослужения ◦коготь власти ◦лицо, состоявшее на государственной службе и обладавшее чином, входившим в Табель о рангах ◦на Руси должность, писец ◦клерк на службе государства ◦персонаж драмы Лермонтова «Маскарад» ◦комедия русского писателя В. Соллогуба ◦стихотворение Н. Некрасова ◦бюрократ ◦1) государственный служащий; 2) в переносном смысле - равнодушный работник ◦в России до 1917 г. - лицо, состоявшее в каком-л. чине по Табели о рангах на государственной службе ◦Клерк на службе государства. ◦Комедия русского писателя В.Соллогуба. ◦Стихотворение Н.Некрасова. ◦Служащий.
Т.е. вы намеренно сужаете значение термина, другими словами - это новояз. Еще примеры применения термина:
"Так вы и дальше слепо доверяете чиновникам или возглавляете коррупцию в Черкассах?" — обратился Згиблов к черкасскому мэру.
rjkz написав: Чиновник - это не всегда ГОС (!!!!!) служащий! Не все бюджетники имеют статус госслужащего! Чиновники коммунального подчинения не все госслужащие! И тд. Не делайте из мягкого твердое - не все чиновники ГОССЛУЖАЩИЕ.
Вы хотели сказать "бюджетник"? Так я и не спорю. Разве я писал иначе? Чиновники то как раз по определению госслужащие.
Нет. Не все бюджетники - госслужащие. Госслужба - это высшая каста. Например, работники ПФУ до одного времени были госслужащими, потом с них это сняли. Статус госслужащего дает определенные привилегии. В основном, для основной массы, в плане расчета пенсий.
Верно пишете. Нужна помощь в поиске постановления. Когда в стране творится беззаконоие - при этом его даже узаконивают - и оно становится якобы законным - то из такой страны все захотят убраться подальше. До поправки Лозового уже было принято какое-то тайное постановление год назад - около того. Хочу его найти. По нему - если умирает больной старик 90 лет, дома, природной естественной смертью - без признаков насилия, в дом к украинцу являются для фиксации факта смерти не только медики - что оправдано и понятно, они выдают справку о смерти - но и при отсутствии признаков преступления - все равно полиция с непонятными претензиями и требованиями тоже прется в частный дом. По поправке Лозового еще и судья, кроме полиции будет деньги тянуть теперь ? До поправки Лозового последнее время - уже - всех умерших естественной смертью , без признаков преступления потрошила полиция - полиция является к вам в дом и принудительно отправляет в морг на вскрытие умершего за счет родственников, разумеется. Имеющие опыт смерти в семье - после Майдана - настойчиво советуют иметь свидетелей - заранее в доме на такой случай. Хочу найти этот документ. Может вы в курсе ? В Украине настала "презумпция виновности населения перед властью" после Майдана ?
У нас преступников практически не сажают , но при этом задерживают с начала ( то есть ясно всем что их заставляют откупаться) - даже этого достаточно что бы уехать туда - где закон и порядок, но ведь уже и порядочных людей доят ни за что - это тем более очень стимулирует уносить ноги отсюда.