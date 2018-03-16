Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон...

Нардеп от Радикальной партии Андрей Лозовой внес в документ поправку 109, которой внесены изменения в ст. 219 Уголовного процессуального кодекса Украины. Так, срок досудебного расследования тяжких или особо тяжких преступлений будет ограничен шестью месяцами – от момента установления личности подозреваемого до вынесения подозрения. Сейчас максимальная длительность расследования составляет в особых случаях 15 лет.
Стаття 219. Строки досудового розслідування
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Если же вас интересует "Порядок взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції, закладами охорони здоров’я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини", то читайте его здесь -
НАКАЗ
29.09.2017 № 807/1193/279
До него был
НАКАЗ
28.11.2012 № 1095/955/119
Ничего "тайного", как видите, нет. И ничего принципиально нового в Постановпение 2017-го по сравнению с 2012-м не внесено.
Ну и читайте популярную статью о мифах и реальности "поправки Лозового" -