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Який відсоток українців не
хоче переїжджати за кордон...

Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 00:39

kalinavalera1
Нардеп от Радикальной партии Андрей Лозовой внес в документ поправку 109, которой внесены изменения в ст. 219 Уголовного процессуального кодекса Украины. Так, срок досудебного расследования тяжких или особо тяжких преступлений будет ограничен шестью месяцами – от момента установления личности подозреваемого до вынесения подозрения. Сейчас максимальная длительность расследования составляет в особых случаях 15 лет.

http://gordonua.com/news/politics/nayem ... 36723.html

Стаття 219. Строки досудового розслідування

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page9
Перейдите по ссылке и прочитайте.

Если же вас интересует "Порядок взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції, закладами охорони здоров’я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини", то читайте его здесь -
НАКАЗ

29.09.2017 № 807/1193/279

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1299-17

До него был
НАКАЗ

28.11.2012 № 1095/955/119

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z2106-12
Ничего "тайного", как видите, нет. И ничего принципиально нового в Постановпение 2017-го по сравнению с 2012-м не внесено.

Ну и читайте популярную статью о мифах и реальности "поправки Лозового" - https://www.unian.net/society/10045244- ... merti.html
yanyura
 
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