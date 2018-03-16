Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Нардеп от Радикальной партии Андрей Лозовой внес в документ поправку 109, которой внесены изменения в ст. 219 Уголовного процессуального кодекса Украины. Так, срок досудебного расследования тяжких или особо тяжких преступлений будет ограничен шестью месяцами – от момента установления личности подозреваемого до вынесения подозрения. Сейчас максимальная длительность расследования составляет в особых случаях 15 лет.
Если же вас интересует "Порядок взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції, закладами охорони здоров’я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини", то читайте его здесь -
кто хочет уехать да почти все! конечно пожилые многие хотят дожить свой век дома. про чиновников и бюджетников не совсем правильно из них многие тоже хотят не все так богато получают. а на круг кто мает бюджет надо расширять это подрядчики (оборона жкх и т.д.) всю армию чинушь надо еще кормить одевать обувать кабинеты отопление и это тоже дает заработать и не мало. в остатке не хотят уехать кто не может и кто у кормушки последние уедут как кормушка исчезнет.