Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон...
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Нардеп от Радикальной партии Андрей Лозовой внес в документ поправку 109, которой внесены изменения в ст. 219 Уголовного процессуального кодекса Украины. Так, срок досудебного расследования тяжких или особо тяжких преступлений будет ограничен шестью месяцами – от момента установления личности подозреваемого до вынесения подозрения. Сейчас максимальная длительность расследования составляет в особых случаях 15 лет.
Если же вас интересует "Порядок взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції, закладами охорони здоров’я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини", то читайте его здесь -
yanyura СПС ! Наконец то можно разобраться откуда ветер. Хотя Закон написан типа в состоянии бреда - обычно для шизофреников характерна "скачка мыслей" Так вот в этом законе все время перескакивают с одного не закончив тему на другое и обратно. И противоречат по ходу при этом.
В п1 п3 написано нормально в случае естественной смерти от болезни дома без признаков преступления - медик осматривает и выдает справку. Но дальше тут - же в пункте 4 - все наоборот написано. Старый вариант не смотрел -пока. Еле разобрался - мутно так написали. Вот тут же идет наоборот.
1. Уповноважені працівники органів та підрозділів Національної поліції:
здійснюють реєстрацію в журналі єдиного обліку заяв.....
виїжджають негайно при надходженні повідомлення про факт смерті людини за місцем її проживання без ознак насильницької смерті ........ на місце події разом з лікарем, ( а у випадках, передбачених наказом № 545, - з фельдшером та за необхідності - з іншими спеціалістами;)
за результатами огляду трупа, після з’ясування обставин смерті та за відсутності ознак насильницької смерті чи підозри на таку складають висновок щодо ненасильницької смерті.
Признаков преступления нет, следов насилия нет - поэтому полиция является к вам в дом с обыском и выяснениями ?!
Хотелось бы мнения - на счет презумпции невиновности. И неприкосновенности жилища. В случае естественной смерти после долгой болезни в возрасте 90 лет, без признаков насилия или преступления - почему должна выезжать милиция НА ДОМ , в доме что то шнырить - выискивать ? Если медики под подозрением - то почему их проверяют дома у родственников умершего, если проверяют родню - то опять таки - нужно иметь какие-то факты? И если проверяют родню умершего , почему она должна платить за вскрытие ?! ТУПОЕ И ДИКОЕ ВЫМОГАЛОВО ? Смысла нет - собрать в логическую схему этот бред не могу. Поясните, плиз ?
У нас именно так делают на практике . Настойчиво рекомендуют иметь с таких случаях свидетелей. Кстати - если вы обратитесь в милицию по факту кражи смарфона или чего похуже преступления , даже в случаях убийств часто , то вам скажут что они заняты и тп., у них нет бензина и пт и тд. Раскрываемость мы и так знаем. За чем же ехать если по домам законопослушных граждан - где нет признаков преступления ?! И законно ли это в принципе ?
И главный вопрос - почему в таких случаях не достаточно подписи медиков ? Если полиция не доверяет медикам ( сами то полицаи не разбираются в болезнях с летальным исходом) - то как я могу пускать таких медиков в дом просто в обычных случаях и доверять им свое здоровье и жизнь ?
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Суб 17 бер, 2018 14:31, всього редагувалось 3 разів.
Так смешно читать, когда так легко пишут об эммиграции. Это горький хлеб. Куда девать родителей/друзей/родственников? Куда девать рыбалки на любимой Десне, куда ездил с детства? Как быть без того чувства, когда встречаешь знакомых у себя в районе или посиделки с друзьями на выходных? А прогулки по любимому гооду, где все знаешь?!Жизнь-это не только жрать и красиво одеваться. Могу понять одиноких и совсем нищих, без крыши над головой здесь- их ничего не держит. Остальным - переезд на ПМЖ просто бесполезная трата жизненного времени и призвание быть чужаком и адаптироваться к чужой спеде без друзей и родственников. Ради чего?! И тут жить можно весьма неплохо. Вижу вокруг кучу успешных молодых людей, которые живут и радуються у себя дома,в Украине и никуда валить не собираются. Просто об этом модно говорить, но никто внятно не может сказать- зачем переезжать. Лучше, чем у себя дома не будет- без вариантов. Общие фразы- безопасность, уровень жизни- это пустые слова и лозунги. Это не для эмигрантов без гражданства.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE Пустой набор слов. На рыбалку можно приезжать раз в год и с друзьями повидаться, и с родственниками. В течение года с родственниками и друзьями - что местными , что с американскими общаюсь по скайпу - разницы нет, все заняты - некогда в гости ходить - не чаще 1-2 раза в год ходим. А жизнь кроме этих 1 -2 встречи в год - состоит из главного - и первого из-за чего я хочу выехать - безопасности ( или беззакония ?) , хочу жить в правовом поле. Дальше каждый день нужна -одежда, продукты, медицина , транспорт и тп. Именно из этого состоит наша жизнь, а не из походов к родне, друзей и рыбалки. Не верю вам про Десну и рыбалку - сам живу на Днепре - он в июне-июле уже как болото зеленый и там насекомые мутанты полу жаба- полу кузнечики. Никакой рыбалки уже нет и в помине. Речная рыба практически вся с гельминтами. Такая страна.
Большинство едет так как у нас тупо нет работы и если редко где-то есть то платят за нее копейки - основную часть заработанного воруют работодатели и власть.
SMOKE написав:Так смешно читать, когда так легко пишут об эммиграции. Это горький хлеб. Куда девать родителей/друзей/родственников? Куда девать рыбалки на любимой Десне, куда ездил с детства? Как быть без того чувства, когда встречаешь знакомых у себя в районе или посиделки с друзьями на выходных? А прогулки по любимому гооду, где все знаешь?!Жизнь-это не только жрать и красиво одеваться. Могу понять одиноких и совсем нищих, без крыши над головой здесь- их ничего не держит. Остальным - переезд на ПМЖ просто бесполезная трата жизненного времени и призвание быть чужаком и адаптироваться к чужой спеде без друзей и родственников. Ради чего?! И тут жить можно весьма неплохо. Вижу вокруг кучу успешных молодых людей, которые живут и радуються у себя дома,в Украине и никуда валить не собираются. Просто об этом модно говорить, но никто внятно не может сказать- зачем переезжать. Лучше, чем у себя дома не будет- без вариантов. Общие фразы- безопасность, уровень жизни- это пустые слова и лозунги. Это не для эмигрантов без гражданства.
К сожалению, вопрос переезда зарубеж обсуждается все чаще. И причины в основном как раз такие: "Там - лучше!" Двое одноклассников уже переехали, причем вовсе не нищие и без крыши - вполне себе оквартиренные и бывшие тут на неплохих работах.