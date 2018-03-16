Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон...

Додано: Суб 17 бер, 2018 14:09

yanyura СПС ! Наконец то можно разобраться откуда ветер. Хотя Закон написан типа в состоянии бреда - обычно для шизофреников характерна "скачка мыслей" Так вот в этом законе все время перескакивают с одного не закончив тему на другое и обратно. И противоречат по ходу при этом.



В п1 п3 написано нормально в случае естественной смерти от болезни дома без признаков преступления - медик осматривает и выдает справку. Но дальше тут - же в пункте 4 - все наоборот написано. Старый вариант не смотрел -пока. Еле разобрался - мутно так написали. Вот тут же идет наоборот.



1. Уповноважені працівники органів та підрозділів Національної поліції:



здійснюють реєстрацію в журналі єдиного обліку заяв.....



виїжджають негайно при надходженні повідомлення про факт смерті людини за місцем її проживання без ознак насильницької смерті ........ на місце події разом з лікарем, ( а у випадках, передбачених наказом № 545, - з фельдшером та за необхідності - з іншими спеціалістами;)



за результатами огляду трупа, після з’ясування обставин смерті та за відсутності ознак насильницької смерті чи підозри на таку складають висновок щодо ненасильницької смерті.



Признаков преступления нет, следов насилия нет - поэтому полиция является к вам в дом с обыском и выяснениями ?!



Хотелось бы мнения - на счет презумпции невиновности. И неприкосновенности жилища. В случае естественной смерти после долгой болезни в возрасте 90 лет, без признаков насилия или преступления - почему должна выезжать милиция НА ДОМ , в доме что то шнырить - выискивать ? Если медики под подозрением - то почему их проверяют дома у родственников умершего, если проверяют родню - то опять таки - нужно иметь какие-то факты? И если проверяют родню умершего , почему она должна платить за вскрытие ?! ТУПОЕ И ДИКОЕ ВЫМОГАЛОВО ? Смысла нет - собрать в логическую схему этот бред не могу. Поясните, плиз ?



У нас именно так делают на практике . Настойчиво рекомендуют иметь с таких случаях свидетелей. Кстати - если вы обратитесь в милицию по факту кражи смарфона или чего похуже преступления , даже в случаях убийств часто , то вам скажут что они заняты и тп., у них нет бензина и пт и тд. Раскрываемость мы и так знаем. За чем же ехать если по домам законопослушных граждан - где нет признаков преступления ?! И законно ли это в принципе ?



И главный вопрос - почему в таких случаях не достаточно подписи медиков ? Если полиция не доверяет медикам ( сами то полицаи не разбираются в болезнях с летальным исходом) - то как я могу пускать таких медиков в дом просто в обычных случаях и доверять им свое здоровье и жизнь ?