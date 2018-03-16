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Який відсоток українців не
хоче переїжджати за кордон...

Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567>
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 00:39

kalinavalera1
Нардеп от Радикальной партии Андрей Лозовой внес в документ поправку 109, которой внесены изменения в ст. 219 Уголовного процессуального кодекса Украины. Так, срок досудебного расследования тяжких или особо тяжких преступлений будет ограничен шестью месяцами – от момента установления личности подозреваемого до вынесения подозрения. Сейчас максимальная длительность расследования составляет в особых случаях 15 лет.

http://gordonua.com/news/politics/nayem ... 36723.html

Стаття 219. Строки досудового розслідування

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page9
Перейдите по ссылке и прочитайте.

Если же вас интересует "Порядок взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції, закладами охорони здоров’я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини", то читайте его здесь -
НАКАЗ

29.09.2017 № 807/1193/279

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1299-17

До него был
НАКАЗ

28.11.2012 № 1095/955/119

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z2106-12
Ничего "тайного", как видите, нет. И ничего принципиально нового в Постановпение 2017-го по сравнению с 2012-м не внесено.

Ну и читайте популярную статью о мифах и реальности "поправки Лозового" - https://www.unian.net/society/10045244- ... merti.html
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 14:09

yanyura СПС ! Наконец то можно разобраться откуда ветер. Хотя Закон написан типа в состоянии бреда - обычно для шизофреников характерна "скачка мыслей" Так вот в этом законе все время перескакивают с одного не закончив тему на другое и обратно. И противоречат по ходу при этом.

В п1 п3 написано нормально в случае естественной смерти от болезни дома без признаков преступления - медик осматривает и выдает справку. Но дальше тут - же в пункте 4 - все наоборот написано. Старый вариант не смотрел -пока. Еле разобрался - мутно так написали. Вот тут же идет наоборот.

1. Уповноважені працівники органів та підрозділів Національної поліції:

здійснюють реєстрацію в журналі єдиного обліку заяв.....

виїжджають негайно при надходженні повідомлення про факт смерті людини за місцем її проживання без ознак насильницької смерті ........ на місце події разом з лікарем, ( а у випадках, передбачених наказом № 545, - з фельдшером та за необхідності - з іншими спеціалістами;)

за результатами огляду трупа, після з’ясування обставин смерті та за відсутності ознак насильницької смерті чи підозри на таку складають висновок щодо ненасильницької смерті.

Признаков преступления нет, следов насилия нет - поэтому полиция является к вам в дом с обыском и выяснениями ?!

Хотелось бы мнения - на счет презумпции невиновности. И неприкосновенности жилища. В случае естественной смерти после долгой болезни в возрасте 90 лет, без признаков насилия или преступления - почему должна выезжать милиция НА ДОМ , в доме что то шнырить - выискивать ? Если медики под подозрением - то почему их проверяют дома у родственников умершего, если проверяют родню - то опять таки - нужно иметь какие-то факты? И если проверяют родню умершего , почему она должна платить за вскрытие ?! ТУПОЕ И ДИКОЕ ВЫМОГАЛОВО ? Смысла нет - собрать в логическую схему этот бред не могу. Поясните, плиз ?

У нас именно так делают на практике . Настойчиво рекомендуют иметь с таких случаях свидетелей. Кстати - если вы обратитесь в милицию по факту кражи смарфона или чего похуже преступления , даже в случаях убийств часто , то вам скажут что они заняты и тп., у них нет бензина и пт и тд. Раскрываемость мы и так знаем. За чем же ехать если по домам законопослушных граждан - где нет признаков преступления ?! И законно ли это в принципе ?

И главный вопрос - почему в таких случаях не достаточно подписи медиков ? Если полиция не доверяет медикам ( сами то полицаи не разбираются в болезнях с летальным исходом) - то как я могу пускать таких медиков в дом просто в обычных случаях и доверять им свое здоровье и жизнь ?
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Суб 17 бер, 2018 14:31, всього редагувалось 3 разів.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 14:09

Re: Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон...

Так смешно читать, когда так легко пишут об эммиграции. Это горький хлеб. Куда девать родителей/друзей/родственников? Куда девать рыбалки на любимой Десне, куда ездил с детства? Как быть без того чувства, когда встречаешь знакомых у себя в районе или посиделки с друзьями на выходных? А прогулки по любимому гооду, где все знаешь?!Жизнь-это не только жрать и красиво одеваться. Могу понять одиноких и совсем нищих, без крыши над головой здесь- их ничего не держит. Остальным - переезд на ПМЖ просто бесполезная трата жизненного времени и призвание быть чужаком и адаптироваться к чужой спеде без друзей и родственников. Ради чего?! И тут жить можно весьма неплохо. Вижу вокруг кучу успешных молодых людей, которые живут и радуються у себя дома,в Украине и никуда валить не собираются. Просто об этом модно говорить, но никто внятно не может сказать- зачем переезжать. Лучше, чем у себя дома не будет- без вариантов. Общие фразы- безопасность, уровень жизни- это пустые слова и лозунги. Это не для эмигрантов без гражданства.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 14:21

SMOKE Пустой набор слов. На рыбалку можно приезжать раз в год и с друзьями повидаться, и с родственниками. В течение года с родственниками и друзьями - что местными , что с американскими общаюсь по скайпу - разницы нет, все заняты - некогда в гости ходить - не чаще 1-2 раза в год ходим. А жизнь кроме этих 1 -2 встречи в год - состоит из главного - и первого из-за чего я хочу выехать - безопасности ( или беззакония ?) , хочу жить в правовом поле. Дальше каждый день нужна -одежда, продукты, медицина , транспорт и тп. Именно из этого состоит наша жизнь, а не из походов к родне, друзей и рыбалки. Не верю вам про Десну и рыбалку - сам живу на Днепре - он в июне-июле уже как болото зеленый и там насекомые мутанты полу жаба- полу кузнечики. Никакой рыбалки уже нет и в помине. Речная рыба практически вся с гельминтами. Такая страна.

Большинство едет так как у нас тупо нет работы и если редко где-то есть то платят за нее копейки - основную часть заработанного воруют работодатели и власть.
Конечно ехать без семьи - не правильно. Но люди вынужденно осьтавляют даже детей - нет работы. На что им жить ?
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Суб 17 бер, 2018 14:49, всього редагувалось 1 раз.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 14:43

  SMOKE написав:Так смешно читать, когда так легко пишут об эммиграции. Это горький хлеб. Куда девать родителей/друзей/родственников? Куда девать рыбалки на любимой Десне, куда ездил с детства? Как быть без того чувства, когда встречаешь знакомых у себя в районе или посиделки с друзьями на выходных? А прогулки по любимому гооду, где все знаешь?!Жизнь-это не только жрать и красиво одеваться. Могу понять одиноких и совсем нищих, без крыши над головой здесь- их ничего не держит. Остальным - переезд на ПМЖ просто бесполезная трата жизненного времени и призвание быть чужаком и адаптироваться к чужой спеде без друзей и родственников. Ради чего?! И тут жить можно весьма неплохо. Вижу вокруг кучу успешных молодых людей, которые живут и радуються у себя дома,в Украине и никуда валить не собираются. Просто об этом модно говорить, но никто внятно не может сказать- зачем переезжать. Лучше, чем у себя дома не будет- без вариантов. Общие фразы- безопасность, уровень жизни- это пустые слова и лозунги. Это не для эмигрантов без гражданства.

К сожалению, вопрос переезда зарубеж обсуждается все чаще. И причины в основном как раз такие: "Там - лучше!" Двое одноклассников уже переехали, причем вовсе не нищие и без крыши - вполне себе оквартиренные и бывшие тут на неплохих работах.
Natt
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 16:11

  SMOKE написав:Так смешно читать, когда так легко пишут об эммиграции. Это горький хлеб. Куда девать родителей/друзей/родственников? Куда девать рыбалки на любимой Десне, куда ездил с детства? Как быть без того чувства, когда встречаешь знакомых у себя в районе или посиделки с друзьями на выходных? А прогулки по любимому гооду, где все знаешь?!Жизнь-это не только жрать и красиво одеваться. Могу понять одиноких и совсем нищих, без крыши над головой здесь- их ничего не держит. Остальным - переезд на ПМЖ просто бесполезная трата жизненного времени и призвание быть чужаком и адаптироваться к чужой спеде без друзей и родственников. Ради чего?! И тут жить можно весьма неплохо. Вижу вокруг кучу успешных молодых людей, которые живут и радуються у себя дома,в Украине и никуда валить не собираются. Просто об этом модно говорить, но никто внятно не может сказать- зачем переезжать. Лучше, чем у себя дома не будет- без вариантов. Общие фразы- безопасность, уровень жизни- это пустые слова и лозунги. Это не для эмигрантов без гражданства.

Потому что не всем суждено быть успешными. Кто то умеет и любит хорошо шить, кто то любит и умеет хорошо готовить... Студент техникума в аптеке получит 10 тысяч з/п и будет излучать оптимизм, но не долго
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 17:53

  SMOKE написав:Так смешно читать, когда так легко пишут об эммиграции. Это горький хлеб. Куда девать родителей/друзей/родственников? Куда девать рыбалки на любимой Десне, куда ездил с детства? Как быть без того чувства, когда встречаешь знакомых у себя в районе или посиделки с друзьями на выходных? А прогулки по любимому гооду, где все знаешь?!Жизнь-это не только жрать и красиво одеваться. Могу понять одиноких и совсем нищих, без крыши над головой здесь- их ничего не держит. Остальным - переезд на ПМЖ просто бесполезная трата жизненного времени и призвание быть чужаком и адаптироваться к чужой спеде без друзей и родственников. Ради чего?! И тут жить можно весьма неплохо. Вижу вокруг кучу успешных молодых людей, которые живут и радуються у себя дома,в Украине и никуда валить не собираются. Просто об этом модно говорить, но никто внятно не может сказать- зачем переезжать. Лучше, чем у себя дома не будет- без вариантов. Общие фразы- безопасность, уровень жизни- это пустые слова и лозунги. Это не для эмигрантов без гражданства.


Чтобы ответить Вам, сначала наберусь наглости спросить - сколько Вам лет и есть-ли у Вас дети? Если есть, то в каком возрасте?
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 18:04

Re: Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон...

https://news.finance.ua/ru/news/-/42256 ... e-schastya

Украинцы, по подсчетам составителей нынешнего рейтинга, который охватывает 2015-2017 годы, стали чувствовать себя менее счастливыми, опустившись на 138-е место с 132-го, которое Украина занимала в прошлогоднем рейтинге за 2014-2016 годы. На уровень счастья украинцев повлияли такие факторы, как доходы, ощущение свободы и доверия, продолжительность жизни, социальная защита и щедрость.

Украина заняла место между Суданом и Того. Молдова, вторая беднейшая в Европе страна, на 67-м месте, Грузия заняла 128-е место, а Россия и Казахстан оказались 59-й и 60-й в рейтинге. Из постсоветских государств самое высокое место – 44-е – занял Узбекистан.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 18:36

  SMOKE написав: И тут жить можно весьма неплохо. Вижу вокруг кучу успешных молодых людей, которые живут и радуються у себя дома,в Украине и никуда валить не собираются.


Если не секрет в каких профессиях или бизнесах состоялись эти молодые люди?
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 18:57

  slavek написав:
  SMOKE написав: И тут жить можно весьма неплохо. Вижу вокруг кучу успешных молодых людей, которые живут и радуються у себя дома,в Украине и никуда валить не собираются.


Если не секрет в каких профессиях или бизнесах состоялись эти молодые люди?


"Есть такая профессия - Родину расхищать!"(с) :mrgreen:
rjkz
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