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Який відсоток українців не
хоче переїжджати за кордон...

Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 19:18

  rjkz написав:"Есть такая профессия - Родину расхищать!"(с) :mrgreen:


Разве что эта. Хотя наверняка айтишниками будут размахивать.
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 19:42

  slavek написав:
  rjkz написав:"Есть такая профессия - Родину расхищать!"(с) :mrgreen:


Разве что эта. Хотя наверняка айтишниками будут размахивать.


А что ими размахивать?
Айтишники есть во всем мире. В нашей стране они имеют только то преимущество, что могут живя здесь, работать ТАМ. И многие очень ошибочно считают наших айтишников какими-то супергениальными и потому успешными. Это заблуждение. На фоне нищебродства остальных профессий в Украине это и выглядит так на первый взгляд, но на самом деле, с нашими айтишниками работают по причине их сравнительной дешевизны.
Разница в 5 раз по сравнению со Штатами, 3-4 раза с Канадой, раза 2 с Польшей. Но для Украины их доходы - королевские. Такой вот "секрет Полишинеля".
Если у человека доход среднего айтишника в Украине, нет семьи, нет ответственности перед детьми и их будущим, кроме работы весь интерес позависать с себе подобными или нагрузиться дешевым украинским пивом перед зомбоящиком (говорят, футбол без пива не футбол :mrgreen: ), то вроде как ничего (с его точки зрения) и менять не надо. :mrgreen: Такая у человека "матрица" и она его устраивает.
rjkz
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  #<1 ... 4567
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