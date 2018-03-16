Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон...

Додано: Суб 17 бер, 2018 19:42

slavek написав: rjkz написав: "Есть такая профессия - Родину расхищать!"(с) "Есть такая профессия - Родину расхищать!"(с)



Разве что эта. Хотя наверняка айтишниками будут размахивать. Разве что эта. Хотя наверняка айтишниками будут размахивать.

А что ими размахивать?Айтишники есть во всем мире. В нашей стране они имеют только то преимущество, что могут живя здесь, работать ТАМ. И многие очень ошибочно считают наших айтишников какими-то супергениальными и потому успешными. Это заблуждение. На фоне нищебродства остальных профессий в Украине это и выглядит так на первый взгляд, но на самом деле, с нашими айтишниками работают по причине их сравнительной дешевизны.Разница в 5 раз по сравнению со Штатами, 3-4 раза с Канадой, раза 2 с Польшей. Но для Украины их доходы - королевские. Такой вот "секрет Полишинеля".Если у человека доход среднего айтишника в Украине, нет семьи, нет ответственности перед детьми и их будущим, кроме работы весь интерес позависать с себе подобными или нагрузиться дешевым украинским пивом перед зомбоящиком (говорят, футбол без пива не футбол), то вроде как ничего (с его точки зрения) и менять не надо.Такая у человека "матрица" и она его устраивает.