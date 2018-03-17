Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон...

SMOKE написав:

Так смешно читать, когда так легко пишут об эммиграции. Это горький хлеб. Куда девать родителей/друзей/родственников? Куда девать рыбалки на любимой Десне, куда ездил с детства? Как быть без того чувства, когда встречаешь знакомых у себя в районе или посиделки с друзьями на выходных? А прогулки по любимому гооду, где все знаешь?!Жизнь-это не только жрать и красиво одеваться. Могу понять одиноких и совсем нищих, без крыши над головой здесь- их ничего не держит. Остальным - переезд на ПМЖ просто бесполезная трата жизненного времени и призвание быть чужаком и адаптироваться к чужой спеде без друзей и родственников. Ради чего?! И тут жить можно весьма неплохо. Вижу вокруг кучу успешных молодых людей, которые живут и радуються у себя дома,в Украине и никуда валить не собираются. Просто об этом модно говорить, но никто внятно не может сказать- зачем переезжать. Лучше, чем у себя дома не будет- без вариантов. Общие фразы- безопасность, уровень жизни- это пустые слова и лозунги. Это не для эмигрантов без гражданства.