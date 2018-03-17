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Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 17 бер, 2018 19:18
rjkz написав:
"Есть такая профессия - Родину расхищать!"(с)
Разве что эта. Хотя наверняка айтишниками будут размахивать.
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slavek
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Додано: Суб 17 бер, 2018 19:42
slavek написав: rjkz написав:
"Есть такая профессия - Родину расхищать!"(с)
Разве что эта. Хотя наверняка айтишниками будут размахивать.
А что ими размахивать?
Айтишники есть во всем мире. В нашей стране они имеют только то преимущество, что могут живя здесь, работать ТАМ. И многие очень ошибочно считают наших айтишников какими-то супергениальными и потому успешными. Это заблуждение. На фоне нищебродства остальных профессий в Украине это и выглядит так на первый взгляд, но на самом деле, с нашими айтишниками работают по причине их сравнительной дешевизны.
Разница в 5 раз по сравнению со Штатами, 3-4 раза с Канадой, раза 2 с Польшей. Но для Украины их доходы - королевские. Такой вот "секрет Полишинеля".
Если у человека доход среднего айтишника в Украине, нет семьи, нет ответственности перед детьми и их будущим, кроме работы весь интерес позависать с себе подобными или нагрузиться дешевым украинским пивом перед зомбоящиком (говорят, футбол без пива не футбол
), то вроде как ничего (с его точки зрения) и менять не надо.
Такая у человека "матрица" и она его устраивает.
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Додано: Нед 18 бер, 2018 09:26
slavek написав: SMOKE написав:
И тут жить можно весьма неплохо. Вижу вокруг кучу успешных молодых людей, которые живут и радуються у себя дома,в Украине и никуда валить не собираются.
Если не секрет в каких профессиях или бизнесах состоялись эти молодые люди?
Автохимия, телекоммуникации, юриспунденция,Айти, медицина,маркетинг,торговля одеждой, насосным оборудованием, пластиковыми изделиями, hr-сфера - это навскидку прошелся по нормально зарабатывающим друзьям и знакомым, которые никуда не хотят валить.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
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Додано: Нед 18 бер, 2018 09:31
slavek написав:
Если не секрет в каких профессиях или бизнесах состоялись эти молодые люди?
SMOKE написав:
Автохимия, телекоммуникации, юриспунденция,Айти, медицина,маркетинг,торговля одеждой, насосным оборудованием, пластиковыми изделиями - это навскидку прошелся по нормально зарабатывающим друзьям и знакомым, которые никуда не хотят валить.
Если можно подробнее про медицину(расскажу сыну, вдруг вернется),торговлю одеждой (это его бывшим сокурсникам ушедшим из профессии и держащим точки на Дарынке и пребывающим ныне в унынии). И что такое "пластиковые изделия", это тоже для авто или стулья на дачу?
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Додано: Нед 18 бер, 2018 09:32
rjkz написав: SMOKE написав:
Так смешно читать, когда так легко пишут об эммиграции. Это горький хлеб. Куда девать родителей/друзей/родственников? Куда девать рыбалки на любимой Десне, куда ездил с детства? Как быть без того чувства, когда встречаешь знакомых у себя в районе или посиделки с друзьями на выходных? А прогулки по любимому гооду, где все знаешь?!Жизнь-это не только жрать и красиво одеваться. Могу понять одиноких и совсем нищих, без крыши над головой здесь- их ничего не держит. Остальным - переезд на ПМЖ просто бесполезная трата жизненного времени и призвание быть чужаком и адаптироваться к чужой спеде без друзей и родственников. Ради чего?! И тут жить можно весьма неплохо. Вижу вокруг кучу успешных молодых людей, которые живут и радуються у себя дома,в Украине и никуда валить не собираются. Просто об этом модно говорить, но никто внятно не может сказать- зачем переезжать. Лучше, чем у себя дома не будет- без вариантов. Общие фразы- безопасность, уровень жизни- это пустые слова и лозунги. Это не для эмигрантов без гражданства.
Чтобы ответить Вам, сначала наберусь наглости спросить - сколько Вам лет и есть-ли у Вас дети? Если есть, то в каком возрасте?
Ответил в личку. Очень бы хотелось, чтобы к моменту как мой ребенок вырастит страна изменилась к лучшему. Как по мне, предпосылки к этому есть.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
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Додано: Нед 18 бер, 2018 09:39
Natt написав: SMOKE написав:
Так смешно читать, когда так легко пишут об эммиграции. Это горький хлеб. Куда девать родителей/друзей/родственников? Куда девать рыбалки на любимой Десне, куда ездил с детства? Как быть без того чувства, когда встречаешь знакомых у себя в районе или посиделки с друзьями на выходных? А прогулки по любимому гооду, где все знаешь?!Жизнь-это не только жрать и красиво одеваться. Могу понять одиноких и совсем нищих, без крыши над головой здесь- их ничего не держит. Остальным - переезд на ПМЖ просто бесполезная трата жизненного времени и призвание быть чужаком и адаптироваться к чужой спеде без друзей и родственников. Ради чего?! И тут жить можно весьма неплохо. Вижу вокруг кучу успешных молодых людей, которые живут и радуються у себя дома,в Украине и никуда валить не собираются. Просто об этом модно говорить, но никто внятно не может сказать- зачем переезжать. Лучше, чем у себя дома не будет- без вариантов.
Общие фразы- безопасность, уровень жизни- это пустые слова и лозунги. Это не для эмигрантов без гражданства.
К сожалению, вопрос переезда зарубеж обсуждается все чаще. И причины в основном как раз такие: "Там - лучше!" Двое одноклассников уже переехали, причем вовсе не нищие и без крыши - вполне себе оквартиренные и бывшие тут на неплохих работах.
Каждому свое. Я не агитирую. Думают- там будет лучше, к счастью - занавеса нет. Вперед, к новому дому. У меня другое мнение и приоритеты. Езлил к друзьям в гости с женой в Германию, кто уже 8 лет , как там живет, материально все ок, а вот морально-кисловато и все тут. А возвращаться опасаються, тут уже все новое.
"Там лучше"- избитый штамп. Применим для граждан, а не для эмигранта без гражданства.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
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Додано: Нед 18 бер, 2018 09:48
slavek написав: slavek написав:
Если не секрет в каких профессиях или бизнесах состоялись эти молодые люди?
SMOKE написав:
Автохимия, телекоммуникации, юриспунденция,Айти, медицина,маркетинг,торговля одеждой, насосным оборудованием, пластиковыми изделиями - это навскидку прошелся по нормально зарабатывающим друзьям и знакомым, которые никуда не хотят валить.
Если можно подробнее про медицину(расскажу сыну, вдруг вернется),торговлю одеждой (это его бывшим сокурсникам ушедшим из профессии и держащим точки на Дарынке и пребывающим ныне в унынии). И что такое "пластиковые изделия", это тоже для авто или стулья на дачу?
Друг- зубной техник, знакомая -дерматолог .Торговля одеждой- подруга в декрете занялась детской одеждой из Турции и украинского производства,все выражали скепсис.Утерла нос всем- за два года уже открывает второй небольшой магазин,снимает помещение.На работу после декрета уже не вернется. Пластиковые изделия- трубы, системы прокладки кабелей, инженерные системы-что- то вроде этого, сильно не вникал.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
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Додано: Нед 18 бер, 2018 09:56
SMOKE написав:
Друг- зубной техник, знакомая -дерматолог.
И сколько,если не секрет, сейчас могут заработать указанные специалисты чистыми в месяц?
SMOKE написав:
Торговля одеждой- подруга в декрете занялась детской одеждой из Турции и украинского производства,все выражали скепсис.Утерла нос всем- за два года уже открывает второй небольшой магазин,снимает помещение.
Странно.
Вроде маршруты и ассортимент всем известны. Или где-то в Стамбуле секретная фабрика появилась.
SMOKE написав:
Пластиковые изделия- трубы, системы прокладки кабелей, инженерные системы-что- то вроде этого, сильно не вникал.
Здесь как строитель могу сказать - это еще максимум на 1,5-2 года если не произойдет чуда и на Украину не прольется инвестиционный дождь.
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