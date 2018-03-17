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Який відсоток українців не
хоче переїжджати за кордон...

Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 13:21

Re: Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон...

  rjkz написав:Ответил в личку много букофф, тоже хотелось-бы надеяться, но желания, чтобы еще и мои дети ждали пресловутый "свет в конце туннеля" нет.

Не факт что свет этот дождутся. Жить можно только здесь и сейчас, какой кусок жизни нужно спустить в унитаз еще и детям ? Нам жизнь уже точно испоганили по полной. Предпосылками сыт не будешь. И я их не вижу - если бы развивалась украинская промышленность - это были бы предпосылки.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 13:38

  slavek написав:
  SMOKE написав:Друг- зубной техник, знакомая -дерматолог.


И сколько,если не секрет, сейчас могут заработать указанные специалисты чистыми в месяц?

  SMOKE написав:Торговля одеждой- подруга в декрете занялась детской одеждой из Турции и украинского производства,все выражали скепсис.Утерла нос всем- за два года уже открывает второй небольшой магазин,снимает помещение.


Странно.
Вроде маршруты и ассортимент всем известны. Или где-то в Стамбуле секретная фабрика появилась.

  SMOKE написав: Пластиковые изделия- трубы, системы прокладки кабелей, инженерные системы-что- то вроде этого, сильно не вникал.


Здесь как строитель могу сказать - это еще максимум на 1,5-2 года если не произойдет чуда и на Украину не прольется инвестиционный дождь.


Сам человек пишущий живет не у нас. Не верю в преуспевающих торговцев одеждой , зубных техников и др. Это сфера обслуживания - она вторична. Что бы она работала - у клиентов и покупателей должны быть деньги. А в стране безработица и денег нет. Допускаю , что эти "преуспевающие" - просто приврали. Конечно какой-то период может и идти торговля. Но в стране - где у людей нет денег - нет и клиентской базы. Вряд ли у нас много рожают детей. Строят что-то - это да. Но оно не продается. Тут посмеялся. У нас два строительных рынка - трубами торгует больше 1000 человек на 2 рынках. У нас 4 огромных гипермаркета строительных, где труб - с гарантиями разных - завались. Понятно что у нас столько не строят. Что бы строительная фирма покупала именно ваши трубы - вам нужно быть племянников мэра или сыном хозяина фирмы. Не иначе. Быть просто оборотистым удачливым торговцем, удачливее других - не выйдет, нет столько покупателей. Что бы продавалась ваша детская одежда - в стране , где демографическая яма и нет денег - вы должны быть близкой подругой и родней - руководителя отдела местного образования - и сбывать одежду в интернаты, детские дома и тп. Детской одежды как и туб у нас "завались". А спрос никакой - строится мало, рожают мало, денег у людей нет. И предпосылок когда оживет промышленность нет.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 13:42

Re: Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон...

  kalinavalera1 написав:Не верю в преуспевающих торговцев одеждой , зубных техников и др.

Верите вы в них или нет - они то есть
  kalinavalera1 написав:Допускаю , что эти "преуспевающие" - просто приврали.

Примеряете всех по себе - вы же врете в каждом посте, почти без исключений. Собственно и в этом посте - опять таки одни ваши выдумки и вранье
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