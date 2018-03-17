Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон...
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rjkz написав:Ответил в личку много букофф, тоже хотелось-бы надеяться, но желания, чтобы еще и мои дети ждали пресловутый "свет в конце туннеля" нет.
Не факт что свет этот дождутся. Жить можно только здесь и сейчас, какой кусок жизни нужно спустить в унитаз еще и детям ? Нам жизнь уже точно испоганили по полной. Предпосылками сыт не будешь. И я их не вижу - если бы развивалась украинская промышленность - это были бы предпосылки.
И сколько,если не секрет, сейчас могут заработать указанные специалисты чистыми в месяц?
SMOKE написав:Торговля одеждой- подруга в декрете занялась детской одеждой из Турции и украинского производства,все выражали скепсис.Утерла нос всем- за два года уже открывает второй небольшой магазин,снимает помещение.
Странно. Вроде маршруты и ассортимент всем известны. Или где-то в Стамбуле секретная фабрика появилась.
SMOKE написав: Пластиковые изделия- трубы, системы прокладки кабелей, инженерные системы-что- то вроде этого, сильно не вникал.
Здесь как строитель могу сказать - это еще максимум на 1,5-2 года если не произойдет чуда и на Украину не прольется инвестиционный дождь.
Сам человек пишущий живет не у нас. Не верю в преуспевающих торговцев одеждой , зубных техников и др. Это сфера обслуживания - она вторична. Что бы она работала - у клиентов и покупателей должны быть деньги. А в стране безработица и денег нет. Допускаю , что эти "преуспевающие" - просто приврали. Конечно какой-то период может и идти торговля. Но в стране - где у людей нет денег - нет и клиентской базы. Вряд ли у нас много рожают детей. Строят что-то - это да. Но оно не продается. Тут посмеялся. У нас два строительных рынка - трубами торгует больше 1000 человек на 2 рынках. У нас 4 огромных гипермаркета строительных, где труб - с гарантиями разных - завались. Понятно что у нас столько не строят. Что бы строительная фирма покупала именно ваши трубы - вам нужно быть племянников мэра или сыном хозяина фирмы. Не иначе. Быть просто оборотистым удачливым торговцем, удачливее других - не выйдет, нет столько покупателей. Что бы продавалась ваша детская одежда - в стране , где демографическая яма и нет денег - вы должны быть близкой подругой и родней - руководителя отдела местного образования - и сбывать одежду в интернаты, детские дома и тп. Детской одежды как и туб у нас "завались". А спрос никакой - строится мало, рожают мало, денег у людей нет. И предпосылок когда оживет промышленность нет.
И сколько,если не секрет, сейчас могут заработать указанные специалисты чистыми в месяц?
SMOKE написав:Торговля одеждой- подруга в декрете занялась детской одеждой из Турции и украинского производства,все выражали скепсис.Утерла нос всем- за два года уже открывает второй небольшой магазин,снимает помещение.
Странно. Вроде маршруты и ассортимент всем известны. Или где-то в Стамбуле секретная фабрика появилась.
SMOKE написав: Пластиковые изделия- трубы, системы прокладки кабелей, инженерные системы-что- то вроде этого, сильно не вникал.
Здесь как строитель могу сказать - это еще максимум на 1,5-2 года если не произойдет чуда и на Украину не прольется инвестиционный дождь.
За знакомую не знаю, не бедствует явно. Друг зубной техник зп 40к-45к грн на руки, но работает как вол. По одежде поэтому и выражали скепсис, в том числе и я. Хоть маршрутов всем известных и не знаю, не в теме, конкуренция огромная, думал. Очередной урок мне, что нужно расширять свой кругозор, а не ныть, что "всепропало". Оглядываешься вокруг- народ косит капусту на ровном месте и простых идеях. Берет и делает. И никаких тебе выживаний на минималку.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE написав: За знакомую не знаю, не бедствует явно. Друг зубной техник зп 40к-45к грн на руки, но работает как вол.
Раньше при СССР техники зарабатывали на золоте,а сейчас сами врачи хотят имплантанты и коронки ставить.Наверняка в Украине есть и будут ниши в которых можно заработать если вовремя сообразить,но человек такое существо что живет не одним днем,и здесь Украина не предсказуема