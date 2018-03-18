Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон...

Додано: Пон 19 бер, 2018 19:01

slavek написав: Надолго это на 30 лет? Кроме того,даже в самых либеральных к ипотеке странах есть какой-никакой первоначальный взнос, и здесь уже отличия с арендой. Надолго это на 30 лет? Кроме того,даже в самых либеральных к ипотеке странах есть какой-никакой первоначальный взнос, и здесь уже отличия с арендой.

slavek написав: Смотря какая пенсия в какой стране. В Украине на пенсию арендовать смогут точно немногие,здесь на нее просто жить невозможно. Смотря какая пенсия в какой стране. В Украине на пенсию арендовать смогут точно немногие,здесь на нее просто жить невозможно.

Ну, 10% наскребсти, думаю, вполне возможно. А дальше, как я уже и говорил, платишь те же самые деньги, как и за аренду. При ставке 3-4% годовых и сроке до 15 лет. А если брать ипотеку лет на 20, то и того меньше. Даже если через 5 лет решишь переехать, то хоть какая-то часть уже останется. В крайнем случае, сдать в аренду и гасить кредит.Аренда это только пока нет ВНЖ или работаешь вчерную. Ну или если четко понимашь, что через год-два уедешь еще куда-то.Да в любой европейской стране (там, где нет инфляции 40% за год) посмотрите среднюю пенсию и среднюю аренду. Они будут примерно равны.