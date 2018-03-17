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Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 19 бер, 2018 17:15
slavek написав:
В Украине непонятный фетиш собственного жилья основанный на отсутствии законодательства для цивилизованной аренды.А тем временем на западе ширится движение30-35 летних не желающих залазить на 30 лет в ипотеку и предпочитающих не только такси собственному авто, но и арендованную мебель в арендованной квартире
Если мне ипотека будет обходиться +/- столько же, сколько и аренда, и если я собираюсь осесть в новом городе надолго - то нафига мне нужна аренда, которая будет только дорожать? Ну и на среднюю пенсию не сильно поарендуешь. Т.е. поарендуешь, конечно, но тогда уже ни на что другое не останется.
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Gastarbaiter
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Додано: Пон 19 бер, 2018 18:39
Gastarbaiter написав:
Если мне ипотека будет обходиться +/- столько же, сколько и аренда, и если я собираюсь осесть в новом городе надолго - то нафига мне нужна аренда,.
Надолго это на 30 лет? Кроме того,даже в самых либеральных к ипотеке странах есть какой-никакой первоначальный взнос, и здесь уже отличия с арендой.
Gastarbaiter написав:
Ну и на среднюю пенсию не сильно поарендуешь. Т.е. поарендуешь, конечно, но тогда уже ни на что другое не останется.
Смотря какая пенсия в какой стране. В Украине на пенсию арендовать смогут точно немногие,здесь на нее просто жить невозможно.
back in USSR
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slavek
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Додано: Пон 19 бер, 2018 18:43
Natt написав:slavek
, может, потому, что у нас нет цивилизованной пенсионной системы? Если бы пенсионные накопления позволяли среднестатистическому пенсионеру арендовать жилье или же оплачивать дом престарелых, такого культа собственного жилья, возможно, и не было бы.
Не дай вам бог оказаться на старости лет в доме престарелых, даже самом дорогом и проверяемом на предмет обслуживающего персонала.
У нас не только цивилизованной системы пенсионного накопления нет, но и вообще мало что цивилизованно,поэтому бетон и рассматривается и как инвестиция, и как накопление.
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slavek
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Додано: Пон 19 бер, 2018 19:01
slavek написав:
Надолго это на 30 лет? Кроме того,даже в самых либеральных к ипотеке странах есть какой-никакой первоначальный взнос, и здесь уже отличия с арендой.
Ну, 10% наскребсти, думаю, вполне возможно. А дальше, как я уже и говорил, платишь те же самые деньги, как и за аренду. При ставке 3-4% годовых и сроке до 15 лет. А если брать ипотеку лет на 20, то и того меньше. Даже если через 5 лет решишь переехать, то хоть какая-то часть уже останется. В крайнем случае, сдать в аренду и гасить кредит.
Аренда это только пока нет ВНЖ или работаешь вчерную. Ну или если четко понимашь, что через год-два уедешь еще куда-то.
slavek написав:
Смотря какая пенсия в какой стране. В Украине на пенсию арендовать смогут точно немногие,здесь на нее просто жить невозможно.
Да в любой европейской стране (там, где нет инфляции 40% за год) посмотрите среднюю пенсию и среднюю аренду. Они будут примерно равны.
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Додано: Пон 19 бер, 2018 20:13
Gastarbaiter написав:
Да в любой европейской стране (там, где нет инфляции 40% за год) посмотрите среднюю пенсию и среднюю аренду. Они будут примерно равны.
Нет, даже в Израиле где аренда очень дорогая на среднюю пенсию можно снимать нормальную квартиру и еще останется на жизнь,а вот на пособие по старости хватит только снимать. Естественно, не в самых дорогих районах городов.
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slavek
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Додано: Пон 19 бер, 2018 20:15
Gastarbaiter написав:
Ну, 10% наскребсти, думаю, вполне возможно. А дальше, как я уже и говорил, платишь те же самые деньги, как и за аренду. При ставке 3-4% годовых и сроке до 15 лет. А если брать ипотеку лет на 20, то и того меньше. Даже если через 5 лет решишь переехать, то хоть какая-то часть уже останется. В крайнем случае, сдать в аренду и гасить кредит.
Если платить не 30 лет, а 15-20, то ежемесячные выплаты будут больше чем аренда.
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slavek
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Додано: Пон 19 бер, 2018 20:30
slavek написав: Gastarbaiter написав:
Ну, 10% наскребсти, думаю, вполне возможно. А дальше, как я уже и говорил, платишь те же самые деньги, как и за аренду. При ставке 3-4% годовых и сроке до 15 лет. А если брать ипотеку лет на 20, то и того меньше. Даже если через 5 лет решишь переехать, то хоть какая-то часть уже останется. В крайнем случае, сдать в аренду и гасить кредит.
Если платить не 30 лет, а 15-20, то ежемесячные выплаты будут больше чем аренда.
И минимальный даунпеймент 20%, а не 10. И налог на владение, которого не платит арендатор.
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rjkz
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Додано: Пон 19 бер, 2018 20:35
slavek написав:
Если платить не 30 лет, а 15-20, то ежемесячные выплаты будут больше чем аренда.
Странно.
Вот вам вводные: берем 100 тыс. на 15 лет под 4%. Мне калькулятор считает платеж в 730 у.е., из которого больше половины будет припадать на тело с самого начала. На 20 лет - 610 у.е. А аренда такой радости стоит 550-650 у.е.
Не, ну может, конечно, 80 у.е. это таки большая разница для кого-то...
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Додано: Пон 19 бер, 2018 23:10
slavek написав: rjkz написав:
Смотря какие семейные условия. В некоторых случаях проще и выгодней арендовать.
В Украине непонятный фетиш собственного жилья основанный на отсутствии законодательства для цивилизованной аренды.А тем временем на западе ширится движение30-35 летних не желающих залазить на 30 лет в ипотеку и предпочитающих не только такси собственному авто, но и арендованную мебель в арендованной квартире
Что тут непонятного. Крыша над головой- базовая человеческая потребность по Маслоу. Недоумки с арендованной мебелью живут, как стрекоза из сказки, которая лето красное пропела, и в случае проблем с доходом- становятся бомжами по щелчку пальцев. Не видел ни одного умного человека, который не хотел бы иметь собственное жилье вместо сьемного. А все эти манипуляции о арендованной мебели- просто от невозможности купить собственное жилье.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
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SMOKE
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Додано: Пон 19 бер, 2018 23:57
rjkz написав:
И минимальный даунпеймент 20%, а не 10. И налог на владение, которого не платит арендатор.
Все, все, уговорили. Только аренда, только хардкор!
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Gastarbaiter
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