Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 78910>
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 17:15

  slavek написав:В Украине непонятный фетиш собственного жилья основанный на отсутствии законодательства для цивилизованной аренды.А тем временем на западе ширится движение30-35 летних не желающих залазить на 30 лет в ипотеку и предпочитающих не только такси собственному авто, но и арендованную мебель в арендованной квартире

Если мне ипотека будет обходиться +/- столько же, сколько и аренда, и если я собираюсь осесть в новом городе надолго - то нафига мне нужна аренда, которая будет только дорожать? Ну и на среднюю пенсию не сильно поарендуешь. Т.е. поарендуешь, конечно, но тогда уже ни на что другое не останется.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 18:39

  Gastarbaiter написав:Если мне ипотека будет обходиться +/- столько же, сколько и аренда, и если я собираюсь осесть в новом городе надолго - то нафига мне нужна аренда,.


Надолго это на 30 лет? Кроме того,даже в самых либеральных к ипотеке странах есть какой-никакой первоначальный взнос, и здесь уже отличия с арендой.

  Gastarbaiter написав: Ну и на среднюю пенсию не сильно поарендуешь. Т.е. поарендуешь, конечно, но тогда уже ни на что другое не останется.


Смотря какая пенсия в какой стране. В Украине на пенсию арендовать смогут точно немногие,здесь на нее просто жить невозможно.
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slavek
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 18:43

  Natt написав:slavek, может, потому, что у нас нет цивилизованной пенсионной системы? Если бы пенсионные накопления позволяли среднестатистическому пенсионеру арендовать жилье или же оплачивать дом престарелых, такого культа собственного жилья, возможно, и не было бы.


Не дай вам бог оказаться на старости лет в доме престарелых, даже самом дорогом и проверяемом на предмет обслуживающего персонала.
У нас не только цивилизованной системы пенсионного накопления нет, но и вообще мало что цивилизованно,поэтому бетон и рассматривается и как инвестиция, и как накопление.
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slavek
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 19:01

  slavek написав:Надолго это на 30 лет? Кроме того,даже в самых либеральных к ипотеке странах есть какой-никакой первоначальный взнос, и здесь уже отличия с арендой.

Ну, 10% наскребсти, думаю, вполне возможно. А дальше, как я уже и говорил, платишь те же самые деньги, как и за аренду. При ставке 3-4% годовых и сроке до 15 лет. А если брать ипотеку лет на 20, то и того меньше. Даже если через 5 лет решишь переехать, то хоть какая-то часть уже останется. В крайнем случае, сдать в аренду и гасить кредит.
Аренда это только пока нет ВНЖ или работаешь вчерную. Ну или если четко понимашь, что через год-два уедешь еще куда-то.

  slavek написав:Смотря какая пенсия в какой стране. В Украине на пенсию арендовать смогут точно немногие,здесь на нее просто жить невозможно.

Да в любой европейской стране (там, где нет инфляции 40% за год) посмотрите среднюю пенсию и среднюю аренду. Они будут примерно равны.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 20:13

  Gastarbaiter написав:Да в любой европейской стране (там, где нет инфляции 40% за год) посмотрите среднюю пенсию и среднюю аренду. Они будут примерно равны.


Нет, даже в Израиле где аренда очень дорогая на среднюю пенсию можно снимать нормальную квартиру и еще останется на жизнь,а вот на пособие по старости хватит только снимать. Естественно, не в самых дорогих районах городов.
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 20:15

  Gastarbaiter написав:Ну, 10% наскребсти, думаю, вполне возможно. А дальше, как я уже и говорил, платишь те же самые деньги, как и за аренду. При ставке 3-4% годовых и сроке до 15 лет. А если брать ипотеку лет на 20, то и того меньше. Даже если через 5 лет решишь переехать, то хоть какая-то часть уже останется. В крайнем случае, сдать в аренду и гасить кредит.


Если платить не 30 лет, а 15-20, то ежемесячные выплаты будут больше чем аренда.
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slavek
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 20:30

  slavek написав:
  Gastarbaiter написав:Ну, 10% наскребсти, думаю, вполне возможно. А дальше, как я уже и говорил, платишь те же самые деньги, как и за аренду. При ставке 3-4% годовых и сроке до 15 лет. А если брать ипотеку лет на 20, то и того меньше. Даже если через 5 лет решишь переехать, то хоть какая-то часть уже останется. В крайнем случае, сдать в аренду и гасить кредит.


Если платить не 30 лет, а 15-20, то ежемесячные выплаты будут больше чем аренда.


И минимальный даунпеймент 20%, а не 10. И налог на владение, которого не платит арендатор.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 20:35

  slavek написав:Если платить не 30 лет, а 15-20, то ежемесячные выплаты будут больше чем аренда.


Странно.
Вот вам вводные: берем 100 тыс. на 15 лет под 4%. Мне калькулятор считает платеж в 730 у.е., из которого больше половины будет припадать на тело с самого начала. На 20 лет - 610 у.е. А аренда такой радости стоит 550-650 у.е.
Не, ну может, конечно, 80 у.е. это таки большая разница для кого-то...
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 23:10

  slavek написав:
  rjkz написав:Смотря какие семейные условия. В некоторых случаях проще и выгодней арендовать.

В Украине непонятный фетиш собственного жилья основанный на отсутствии законодательства для цивилизованной аренды.А тем временем на западе ширится движение30-35 летних не желающих залазить на 30 лет в ипотеку и предпочитающих не только такси собственному авто, но и арендованную мебель в арендованной квартире

Что тут непонятного. Крыша над головой- базовая человеческая потребность по Маслоу. Недоумки с арендованной мебелью живут, как стрекоза из сказки, которая лето красное пропела, и в случае проблем с доходом- становятся бомжами по щелчку пальцев. Не видел ни одного умного человека, который не хотел бы иметь собственное жилье вместо сьемного. А все эти манипуляции о арендованной мебели- просто от невозможности купить собственное жилье.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 23:57

  rjkz написав:И минимальный даунпеймент 20%, а не 10. И налог на владение, которого не платит арендатор.

Все, все, уговорили. Только аренда, только хардкор! :D
Gastarbaiter
 
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