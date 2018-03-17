Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон...

SMOKE написав:Что тут непонятного. Крыша над головой- базовая человеческая потребность по Маслоу. Недоумки с арендованной мебелью живут, как стрекоза из сказки, которая лето красное пропела, и в случае проблем с доходом- становятся бомжами по щелчку пальцев. Не видел ни одного умного человека, который не хотел бы иметь собственное жилье вместо сьемного. А все эти манипуляции о арендованной мебели- просто от невозможности купить собственное жилье.
1) Маслоу давно устарел т.к. человечество с середины 50-х когда он предложил свою теорию сильно изменилось, сейчас в теории мотивации другие гуру.
2) Это иллюзия, особенно в нашей стране, что какое-то право собственности на недвижимое или движимое имущество может что-то гарантировать при форс-мажоре. Более того, собственное жилье в нормальных странах еще и облагается налогом. В Украине в перспективе тоже многие станут бомжами с правом собственности на жилье из-за элементарной неспособности оплатить коммуналку.
3) Новое поколение молодых на западе ( не у нас) предпочитают свободу перемещений рабству банкам которое было популярно 40-50 лет назад, а сэкономленные на этом деньги будут тратить на более необходимое - здоровье, саморазвитие, путешествия.