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Який відсоток українців не
хоче переїжджати за кордон...

Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 891011>
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 06:54

  SMOKE написав:Что тут непонятного. Крыша над головой- базовая человеческая потребность по Маслоу. Недоумки с арендованной мебелью живут, как стрекоза из сказки, которая лето красное пропела, и в случае проблем с доходом- становятся бомжами по щелчку пальцев. Не видел ни одного умного человека, который не хотел бы иметь собственное жилье вместо сьемного. А все эти манипуляции о арендованной мебели- просто от невозможности купить собственное жилье.


1) Маслоу давно устарел т.к. человечество с середины 50-х когда он предложил свою теорию сильно изменилось, сейчас в теории мотивации другие гуру.
2) Это иллюзия, особенно в нашей стране, что какое-то право собственности на недвижимое или движимое имущество может что-то гарантировать при форс-мажоре. Более того, собственное жилье в нормальных странах еще и облагается налогом. В Украине в перспективе тоже многие станут бомжами с правом собственности на жилье из-за элементарной неспособности оплатить коммуналку.
3) Новое поколение молодых на западе ( не у нас) предпочитают свободу перемещений рабству банкам которое было популярно 40-50 лет назад, а сэкономленные на этом деньги будут тратить на более необходимое - здоровье, саморазвитие, путешествия.
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 08:32

Может немного не в тему, но нашел интересный сервис

Может немного не в тему но нашел интересный сервис со статистикой. там можно страны выбирать и всякие направления статистики.

https://www.google.ru/publicdata/explor ... &ind=false
Yura_Gag
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 13:56

  slavek написав:3) Новое поколение молодых на западе ( не у нас) предпочитают свободу перемещений рабству банкам которое было популярно 40-50 лет назад, а сэкономленные на этом деньги будут тратить на более необходимое - здоровье, саморазвитие, путешествия.

да да именно так, вся! европейская молодежь живет в кредите, мечтая купить хоть какую то недвигу. Работы у них не так много как кажется нам, просто они не хотя выполнять низко квалифицированный труд. И тут на помощь приходят мигранты из стран третьего мира
путешествуют они потому что путешествовать по Европе условно дешево, и не надо виз. Но для большинства европейской молодежи поехать куда-то дальше ЕС, не представляется возможным, визы, дорогие перелеты и тд.
Так что все это сказки про европейскую молодежь - космополит
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 14:10

  4e4ensxe написав:
да да именно так, вся! европейская молодежь живет в кредите, мечтая купить хоть какую то недвигу. Работы у них не так много как кажется нам, просто они не хотя выполнять низко квалифицированный труд. И тут на помощь приходят мигранты из стран третьего мира
путешествуют они потому что путешествовать по Европе условно дешево, и не надо виз. Но для большинства европейской молодежи поехать куда-то дальше ЕС, не представляется возможным, визы, дорогие перелеты и тд.
Так что все это сказки про европейскую молодежь - космополит

К чему этот пассаж? Если там так плохо то почему перемещение людей идет в их сторону,а не,например,в Украину? Молодежь,как и пожилые,везде разные - и успешные,и не очень,но к обсуждаемой теме это не имеет никакого отношения
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 14:28

  slavek написав:К чему этот пассаж? Если там так плохо то почему перемещение людей идет в их сторону,а не,например,в Украину? Молодежь,как и пожилые,везде разные - и успешные,и не очень,но к обсуждаемой теме это не имеет никакого отношения

едут в основном те чей труд в Украине не ценится, то есть низко квалифицированные работники, или же айтишники, как старт для США и Канады.

Едут потому как слесарь в соседней Польше заработает больше чем в Украине в 2-3 раза. при том что ни один поляк не пойдет работать за те деньги за которые работает украинец.
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 14:38

  4e4ensxe написав:
  slavek написав:К чему этот пассаж? Если там так плохо то почему перемещение людей идет в их сторону,а не,например,в Украину? Молодежь,как и пожилые,везде разные - и успешные,и не очень,но к обсуждаемой теме это не имеет никакого отношения

едут в основном те чей труд в Украине не ценится, то есть низко квалифицированные работники, или же айтишники, как старт для США и Канады.

Едут потому как слесарь в соседней Польше заработает больше чем в Украине в 2-3 раза. при том что ни один поляк не пойдет работать за те деньги за которые работает украинец.


Пардон, что вмешиваюсь в ваш интеллектульнейший спор, не подскажите - какие специальности/профессии в Украине оплачиваются на европейском/американском/канадском уровне?
Ну кроме руководителя Нафтогаза, Укрзализници и тп, есичЁ. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 14:41

  4e4ensxe написав:едут в основном те чей труд в Украине не ценится, то есть низко квалифицированные работники, или же айтишники, как старт для США и Канады.

Едут потому как слесарь в соседней Польше заработает больше чем в Украине в 2-3 раза. при том что ни один поляк не пойдет работать за те деньги за которые работает украинец.

Насчет слесарей не знаю, но строитель-монолитчик,отделочник,сварщик в Киеве зарабатывает ненамного меньше чем в Польше.Более того,исходя из вашего объяснения из Украины должны уехать все т.к.здесь не очень ценят ни низко-,ни высококвалифицированных работников - врачей,учителей и т.д. Одни депутаты и менты с сбу-никами и прокурорами в цене
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 14:46

  slavek написав:
  4e4ensxe написав:едут в основном те чей труд в Украине не ценится, то есть низко квалифицированные работники, или же айтишники, как старт для США и Канады.

Едут потому как слесарь в соседней Польше заработает больше чем в Украине в 2-3 раза. при том что ни один поляк не пойдет работать за те деньги за которые работает украинец.

Насчет слесарей не знаю, но строитель-монолитчик,отделочник,сварщик в Киеве зарабатывает ненамного меньше чем в Польше.Более того,исходя из вашего объяснения из Украины должны уехать все т.к.здесь не очень ценят ни низко-,ни высококвалифицированных работников - врачей,учителей и т.д. Одни депутаты и менты с сбу-никами и прокурорами в цене


...и пенсионеры.
Мне интересно - с кем "Одни депутаты и менты с сбу-никами и прокурорами в цене" будут "в сауну" кататься? :mrgreen: Или устроят междусобойчик на "безрыбье" ? :mrgreen: Хотя они все там по своей сучности тридварасы. :mrgreen:

А ведь так и будет.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 14:50

  rjkz написав:Пардон, что вмешиваюсь в ваш интеллектульнейший спор, не подскажите - какие специальности/профессии в Украине оплачиваются на европейском/американском/канадском уровне?
Ну кроме руководителя Нафтогаза, Укрзализници и тп, есичЁ.


На европейском: Врачи в частных клиниках, Программисты, Архитекторы, Энергетики, Хорека
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 14:54

  slavek написав:Насчет слесарей не знаю, но строитель-монолитчик,отделочник,сварщик в Киеве зарабатывает ненамного меньше чем в Польше.Более того,исходя из вашего объяснения из Украины должны уехать все т.к.здесь не очень ценят ни низко-,ни высококвалифицированных работников - врачей,учителей и т.д. Одни депутаты и менты с сбу-никами и прокурорами в цене

так Киев не вся Украина
лично знаю сантехника который на камри ездит))))

Не надо мерять Украины Киевом, сравните зарплаты строителя в Киеве и Ровно. едут то не из Киева а из перефирии
4e4ensxe
 
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