Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон...

Додано: Вів 20 бер, 2018 13:56

slavek написав: 3) Новое поколение молодых на западе ( не у нас) предпочитают свободу перемещений рабству банкам которое было популярно 40-50 лет назад, а сэкономленные на этом деньги будут тратить на более необходимое - здоровье, саморазвитие, путешествия. 3) Новое поколение молодых на западе ( не у нас) предпочитают свободу перемещений рабству банкам которое было популярно 40-50 лет назад, а сэкономленные на этом деньги будут тратить на более необходимое - здоровье, саморазвитие, путешествия.

да да именно так, вся! европейская молодежь живет в кредите, мечтая купить хоть какую то недвигу. Работы у них не так много как кажется нам, просто они не хотя выполнять низко квалифицированный труд. И тут на помощь приходят мигранты из стран третьего мирапутешествуют они потому что путешествовать по Европе условно дешево, и не надо виз. Но для большинства европейской молодежи поехать куда-то дальше ЕС, не представляется возможным, визы, дорогие перелеты и тд.Так что все это сказки про европейскую молодежь - космополит