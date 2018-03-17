Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон...
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SMOKE написав:Что тут непонятного. Крыша над головой- базовая человеческая потребность по Маслоу. Недоумки с арендованной мебелью живут, как стрекоза из сказки, которая лето красное пропела, и в случае проблем с доходом- становятся бомжами по щелчку пальцев. Не видел ни одного умного человека, который не хотел бы иметь собственное жилье вместо сьемного. А все эти манипуляции о арендованной мебели- просто от невозможности купить собственное жилье.
1) Маслоу давно устарел т.к. человечество с середины 50-х когда он предложил свою теорию сильно изменилось, сейчас в теории мотивации другие гуру. 2) Это иллюзия, особенно в нашей стране, что какое-то право собственности на недвижимое или движимое имущество может что-то гарантировать при форс-мажоре. Более того, собственное жилье в нормальных странах еще и облагается налогом. В Украине в перспективе тоже многие станут бомжами с правом собственности на жилье из-за элементарной неспособности оплатить коммуналку. 3) Новое поколение молодых на западе ( не у нас) предпочитают свободу перемещений рабству банкам которое было популярно 40-50 лет назад, а сэкономленные на этом деньги будут тратить на более необходимое - здоровье, саморазвитие, путешествия.
slavek написав:3) Новое поколение молодых на западе ( не у нас) предпочитают свободу перемещений рабству банкам которое было популярно 40-50 лет назад, а сэкономленные на этом деньги будут тратить на более необходимое - здоровье, саморазвитие, путешествия.
да да именно так, вся! европейская молодежь живет в кредите, мечтая купить хоть какую то недвигу. Работы у них не так много как кажется нам, просто они не хотя выполнять низко квалифицированный труд. И тут на помощь приходят мигранты из стран третьего мира путешествуют они потому что путешествовать по Европе условно дешево, и не надо виз. Но для большинства европейской молодежи поехать куда-то дальше ЕС, не представляется возможным, визы, дорогие перелеты и тд. Так что все это сказки про европейскую молодежь - космополит
4e4ensxe написав: да да именно так, вся! европейская молодежь живет в кредите, мечтая купить хоть какую то недвигу. Работы у них не так много как кажется нам, просто они не хотя выполнять низко квалифицированный труд. И тут на помощь приходят мигранты из стран третьего мира путешествуют они потому что путешествовать по Европе условно дешево, и не надо виз. Но для большинства европейской молодежи поехать куда-то дальше ЕС, не представляется возможным, визы, дорогие перелеты и тд. Так что все это сказки про европейскую молодежь - космополит
К чему этот пассаж? Если там так плохо то почему перемещение людей идет в их сторону,а не,например,в Украину? Молодежь,как и пожилые,везде разные - и успешные,и не очень,но к обсуждаемой теме это не имеет никакого отношения
slavek написав:К чему этот пассаж? Если там так плохо то почему перемещение людей идет в их сторону,а не,например,в Украину? Молодежь,как и пожилые,везде разные - и успешные,и не очень,но к обсуждаемой теме это не имеет никакого отношения
едут в основном те чей труд в Украине не ценится, то есть низко квалифицированные работники, или же айтишники, как старт для США и Канады.
Едут потому как слесарь в соседней Польше заработает больше чем в Украине в 2-3 раза. при том что ни один поляк не пойдет работать за те деньги за которые работает украинец.
slavek написав:К чему этот пассаж? Если там так плохо то почему перемещение людей идет в их сторону,а не,например,в Украину? Молодежь,как и пожилые,везде разные - и успешные,и не очень,но к обсуждаемой теме это не имеет никакого отношения
едут в основном те чей труд в Украине не ценится, то есть низко квалифицированные работники, или же айтишники, как старт для США и Канады.
Едут потому как слесарь в соседней Польше заработает больше чем в Украине в 2-3 раза. при том что ни один поляк не пойдет работать за те деньги за которые работает украинец.
Пардон, что вмешиваюсь в ваш интеллектульнейший спор, не подскажите - какие специальности/профессии в Украине оплачиваются на европейском/американском/канадском уровне? Ну кроме руководителя Нафтогаза, Укрзализници и тп, есичЁ.
4e4ensxe написав:едут в основном те чей труд в Украине не ценится, то есть низко квалифицированные работники, или же айтишники, как старт для США и Канады.
Едут потому как слесарь в соседней Польше заработает больше чем в Украине в 2-3 раза. при том что ни один поляк не пойдет работать за те деньги за которые работает украинец.
Насчет слесарей не знаю, но строитель-монолитчик,отделочник,сварщик в Киеве зарабатывает ненамного меньше чем в Польше.Более того,исходя из вашего объяснения из Украины должны уехать все т.к.здесь не очень ценят ни низко-,ни высококвалифицированных работников - врачей,учителей и т.д. Одни депутаты и менты с сбу-никами и прокурорами в цене
4e4ensxe написав:едут в основном те чей труд в Украине не ценится, то есть низко квалифицированные работники, или же айтишники, как старт для США и Канады.
Едут потому как слесарь в соседней Польше заработает больше чем в Украине в 2-3 раза. при том что ни один поляк не пойдет работать за те деньги за которые работает украинец.
Насчет слесарей не знаю, но строитель-монолитчик,отделочник,сварщик в Киеве зарабатывает ненамного меньше чем в Польше.Более того,исходя из вашего объяснения из Украины должны уехать все т.к.здесь не очень ценят ни низко-,ни высококвалифицированных работников - врачей,учителей и т.д. Одни депутаты и менты с сбу-никами и прокурорами в цене
...и пенсионеры. Мне интересно - с кем "Одни депутаты и менты с сбу-никами и прокурорами в цене" будут "в сауну" кататься? Или устроят междусобойчик на "безрыбье" ? Хотя они все там по своей сучности тридварасы.
rjkz написав:Пардон, что вмешиваюсь в ваш интеллектульнейший спор, не подскажите - какие специальности/профессии в Украине оплачиваются на европейском/американском/канадском уровне? Ну кроме руководителя Нафтогаза, Укрзализници и тп, есичЁ.
На европейском: Врачи в частных клиниках, Программисты, Архитекторы, Энергетики, Хорека
slavek написав:Насчет слесарей не знаю, но строитель-монолитчик,отделочник,сварщик в Киеве зарабатывает ненамного меньше чем в Польше.Более того,исходя из вашего объяснения из Украины должны уехать все т.к.здесь не очень ценят ни низко-,ни высококвалифицированных работников - врачей,учителей и т.д. Одни депутаты и менты с сбу-никами и прокурорами в цене
так Киев не вся Украина лично знаю сантехника который на камри ездит))))
Не надо мерять Украины Киевом, сравните зарплаты строителя в Киеве и Ровно. едут то не из Киева а из перефирии