Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
rjkz написав:Пардон, что вмешиваюсь в ваш интеллектульнейший спор, не подскажите - какие специальности/профессии в Украине оплачиваются на европейском/американском/канадском уровне? Ну кроме руководителя Нафтогаза, Укрзализници и тп, есичЁ.
На европейском: Врачи в частных клиниках, Программисты, Архитекторы, Энергетики, Хорека
что касается архитекторов, то хорошо оплачивается не более 1-2% от их общего числа, а остальные получаю в разы меньше среднего европейского уровня...
что вы понимаете под энергетиками? - это достаточно ёмкое понятие и большинство из энергетиков получает в разы меньше среднего европейского уровня...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл