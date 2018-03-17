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Який відсоток українців не
хоче переїжджати за кордон...

Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 14:57

  4e4ensxe написав:
  rjkz написав:Пардон, что вмешиваюсь в ваш интеллектульнейший спор, не подскажите - какие специальности/профессии в Украине оплачиваются на европейском/американском/канадском уровне?
Ну кроме руководителя Нафтогаза, Укрзализници и тп, есичЁ.

На европейском: Врачи в частных клиниках, Программисты, Архитекторы, Энергетики, Хорека

что касается архитекторов, то хорошо оплачивается не более 1-2% от их общего числа, а остальные получаю в разы меньше среднего европейского уровня...

что вы понимаете под энергетиками? - это достаточно ёмкое понятие и большинство из энергетиков получает в разы меньше среднего европейского уровня...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 14:58

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