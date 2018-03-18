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Який відсоток українців не
хоче переїжджати за кордон...

Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 14:57

  4e4ensxe написав:
  rjkz написав:Пардон, что вмешиваюсь в ваш интеллектульнейший спор, не подскажите - какие специальности/профессии в Украине оплачиваются на европейском/американском/канадском уровне?
Ну кроме руководителя Нафтогаза, Укрзализници и тп, есичЁ.

На европейском: Врачи в частных клиниках, Программисты, Архитекторы, Энергетики, Хорека

что касается архитекторов, то хорошо оплачивается не более 1-2% от их общего числа, а остальные получаю в разы меньше среднего европейского уровня...

что вы понимаете под энергетиками? - это достаточно ёмкое понятие и большинство из энергетиков получает в разы меньше среднего европейского уровня...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 14:58

slavek

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4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 15:09

  4e4ensxe написав:так Киев не вся Украина
лично знаю сантехника который на камри ездит))))

Не надо мерять Украины Киевом, сравните зарплаты строителя в Киеве и Ровно. едут то не из Киева а из перефирии

Так какая разница куда ехать из Ровно? В Киев попроще будет. А из Киева тоже едут,но не в Польшу
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 15:11

Re: Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон...

  Тракторист написав:что касается архитекторов, то хорошо оплачивается не более 1-2% от их общего числа, а остальные получаю в разы меньше среднего европейского уровня...

что вы понимаете под энергетиками? - это достаточно ёмкое понятие и большинство из энергетиков получает в разы меньше среднего европейского уровня...


я не говорю о просторабочих, я говорю о специалистах среднего и выше уровня,
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 15:16

  4e4ensxe написав:На европейском: Врачи в частных клиниках, Программисты, Архитекторы, Энергетики, Хорека

И сколько терапевтических частных клиник в Украине? В Киеве 5-6, в Одессе есть,в Харькове ,по-моему,не прижились.Есть,конечно,стоматологи,но им до европейских зарплат далеко.Архитекторы-проектировщики получают столько сколько и я,т.е.совсем не европейские зарплаты.Руководители мастерских своего имени побольше но их немного и сладкие заказчики в прошлом
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slavek
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 15:28

  4e4ensxe написав:
  Тракторист написав:что касается архитекторов, то хорошо оплачивается не более 1-2% от их общего числа, а остальные получаю в разы меньше среднего европейского уровня...

что вы понимаете под энергетиками? - это достаточно ёмкое понятие и большинство из энергетиков получает в разы меньше среднего европейского уровня...

я не говорю о просторабочих, я говорю о специалистах среднего и выше уровня,

энергетики с высшим образованием в Киеве получают в среднем 700-800 евро, а их коллеги в Германии 1800-3000 евро...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 19:31

  4e4ensxe написав:
  rjkz написав:Пардон, что вмешиваюсь в ваш интеллектульнейший спор, не подскажите - какие специальности/профессии в Украине оплачиваются на европейском/американском/канадском уровне?
Ну кроме руководителя Нафтогаза, Укрзализници и тп, есичЁ.


На европейском: Врачи в частных клиниках, Программисты, Архитекторы, Энергетики, Хорека


Врачи в частных клиниках - может единицы ИЗ. Но не в целом и не в среднем и даже близко нет. Знаю несколько врачей из Исиды и Медикома - Вы ошибаетесь и очень.
Программисты - даже в Польше средний уровень оплаты несколько выше. Вполне допускаю, что есть какой-то процент более оплачиваемых, но в среднем - нет.
Архитекторы -? Единицы самозанятых с жирными клиентами или присосавшиеся к бюджетным или коммунальным заказам - может быть. Но вся остальная масса - нет и близко. Поверьте человеку, который имеет постоянно дело с архитекторами уже больше 20 лет.
Энергетики, ХОРЕКА - не знаю, но очень сомневаюсь. Если вы имеете ввиду зарплаты ТОП персонала дтэк - да, рыжий татарин не скупится. Все это идет в затраты и формирование наших тарифов. :mrgreen: Вы еще вспомните зарплаты футболистов Шахтера и Динамо. :mrgreen:
А почему вы не привели примеров американских зарплат? Помочь? Чтобы разницу прочувствовать? Программист с 6 летним опытом работы - 120+ куе в год, программист с 15+ опытом работы 250+ куе в год. Врач-кардиолог - порядка 250 куе в год. Медсестра 60-100 куе в год в зависимости от Штата, количества часов, овертаймов, лонгтаймов, города, клиники и опыта работы. Программисты, врачи и тп имеют зарплаты "в год", а таким позициям как медсестры устанавливается "в час".
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 19:44

Re: Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон...

  rjkz написав:Врачи в частных клиниках - может единицы ИЗ. Но не в целом и не в среднем и даже близко нет. Знаю несколько врачей из Исиды и Медикома - Вы ошибаетесь и очень.


не знаю как там в медикоме, в гос больницах хороший хирург 10т в день как с куста, но это Киев, на периферии работает знакомый невропатолог сказал 1т в день приносит (в рабочий день, т.е. 1туе в месяц в райцентре)
Я оперировался в прошлом году в Киеве. У хирурга 3 операционных дня в одной больнице и 1 в другой. В мой день оперировал 4чела, с каждого по 10т, часть пойдет анастезиологу, часть медсестрам, часть ассисенту, часть глав врачу. Но думаю половина его точно, есть бесплатные больниые но и они платят просто меньше и с очередью. Расходники все государственные, его только талант и умение.

Хоть врачи нормальные и хорошо зарабатывают но как по мне то ну его нафиг :) учится долго, в крови и кишках ковырятся
PUnder
 
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