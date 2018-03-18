Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон...
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rjkz написав:Пардон, что вмешиваюсь в ваш интеллектульнейший спор, не подскажите - какие специальности/профессии в Украине оплачиваются на европейском/американском/канадском уровне? Ну кроме руководителя Нафтогаза, Укрзализници и тп, есичЁ.
На европейском: Врачи в частных клиниках, Программисты, Архитекторы, Энергетики, Хорека
что касается архитекторов, то хорошо оплачивается не более 1-2% от их общего числа, а остальные получаю в разы меньше среднего европейского уровня...
что вы понимаете под энергетиками? - это достаточно ёмкое понятие и большинство из энергетиков получает в разы меньше среднего европейского уровня...
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4e4ensxe написав:На европейском: Врачи в частных клиниках, Программисты, Архитекторы, Энергетики, Хорека
И сколько терапевтических частных клиник в Украине? В Киеве 5-6, в Одессе есть,в Харькове ,по-моему,не прижились.Есть,конечно,стоматологи,но им до европейских зарплат далеко.Архитекторы-проектировщики получают столько сколько и я,т.е.совсем не европейские зарплаты.Руководители мастерских своего имени побольше но их немного и сладкие заказчики в прошлом
rjkz написав:Пардон, что вмешиваюсь в ваш интеллектульнейший спор, не подскажите - какие специальности/профессии в Украине оплачиваются на европейском/американском/канадском уровне? Ну кроме руководителя Нафтогаза, Укрзализници и тп, есичЁ.
На европейском: Врачи в частных клиниках, Программисты, Архитекторы, Энергетики, Хорека
Врачи в частных клиниках - может единицы ИЗ. Но не в целом и не в среднем и даже близко нет. Знаю несколько врачей из Исиды и Медикома - Вы ошибаетесь и очень. Программисты - даже в Польше средний уровень оплаты несколько выше. Вполне допускаю, что есть какой-то процент более оплачиваемых, но в среднем - нет. Архитекторы -? Единицы самозанятых с жирными клиентами или присосавшиеся к бюджетным или коммунальным заказам - может быть. Но вся остальная масса - нет и близко. Поверьте человеку, который имеет постоянно дело с архитекторами уже больше 20 лет. Энергетики, ХОРЕКА - не знаю, но очень сомневаюсь. Если вы имеете ввиду зарплаты ТОП персонала дтэк - да, рыжий татарин не скупится. Все это идет в затраты и формирование наших тарифов. Вы еще вспомните зарплаты футболистов Шахтера и Динамо. А почему вы не привели примеров американских зарплат? Помочь? Чтобы разницу прочувствовать? Программист с 6 летним опытом работы - 120+ куе в год, программист с 15+ опытом работы 250+ куе в год. Врач-кардиолог - порядка 250 куе в год. Медсестра 60-100 куе в год в зависимости от Штата, количества часов, овертаймов, лонгтаймов, города, клиники и опыта работы. Программисты, врачи и тп имеют зарплаты "в год", а таким позициям как медсестры устанавливается "в час".
rjkz написав:Врачи в частных клиниках - может единицы ИЗ. Но не в целом и не в среднем и даже близко нет. Знаю несколько врачей из Исиды и Медикома - Вы ошибаетесь и очень.
не знаю как там в медикоме, в гос больницах хороший хирург 10т в день как с куста, но это Киев, на периферии работает знакомый невропатолог сказал 1т в день приносит (в рабочий день, т.е. 1туе в месяц в райцентре) Я оперировался в прошлом году в Киеве. У хирурга 3 операционных дня в одной больнице и 1 в другой. В мой день оперировал 4чела, с каждого по 10т, часть пойдет анастезиологу, часть медсестрам, часть ассисенту, часть глав врачу. Но думаю половина его точно, есть бесплатные больниые но и они платят просто меньше и с очередью. Расходники все государственные, его только талант и умение.
Хоть врачи нормальные и хорошо зарабатывают но как по мне то ну его нафиг учится долго, в крови и кишках ковырятся