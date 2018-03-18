Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон...

Я так понял что липовые справки выдает чаще терапевт. Ему просто пациенты по привычке 50-100грн дают (дурная привычка), может удивитесь а в селах харчами дают. Вы врача ребенку в Киеве вызовите, они стоят в коридоре и ждут благодарочку. И большинство людей дают.
может зп и такая, но я рассказал свои наблюдения после операции и в палате тоже лежал с платниками, нас там КМС называли, не знаю как расшифровывается.
мое мнение: хороший врач не должен зарабатывать 1туе, это меньше чем владелец пару ларьков у метро, или торговец хламом с алиекспресса как я в последнее время, и чем наши ИТшники которыми мы дико гордимся и они себя считают столпами экономики.