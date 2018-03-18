Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон...

Додано: Вів 20 бер, 2018 22:43

slavek написав: А невропатологу на периферии за что платят,за липовые справки?

1 т.у.е. - это зарплата хорошего хирурга и хорошего врача-кардиолога,уролога, в хорошей госбольнице в Киеве, и их очень немного - пальцев 2-х рук хватит пересчитать. А невропатологу на периферии за что платят,за липовые справки?1 т.у.е. - это зарплата хорошего хирурга и хорошего врача-кардиолога,уролога, в хорошей госбольнице в Киеве, и их очень немного - пальцев 2-х рук хватит пересчитать.

Я так понял что липовые справки выдает чаще терапевт. Ему просто пациенты по привычке 50-100грн дают (дурная привычка), может удивитесь а в селах харчами дают. Вы врача ребенку в Киеве вызовите, они стоят в коридоре и ждут благодарочку. И большинство людей дают.может зп и такая, но я рассказал свои наблюдения после операции и в палате тоже лежал с платниками, нас там КМС называли, не знаю как расшифровывается.мое мнение: хороший врач не должен зарабатывать 1туе, это меньше чем владелец пару ларьков у метро, или торговец хламом с алиекспресса как я в последнее время, и чем наши ИТшники которыми мы дико гордимся и они себя считают столпами экономики.