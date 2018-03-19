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Який відсоток українців не
хоче переїжджати за кордон...

Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 22:43

Re: Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон...

  slavek написав:А невропатологу на периферии за что платят,за липовые справки?
1 т.у.е. - это зарплата хорошего хирурга и хорошего врача-кардиолога,уролога, в хорошей госбольнице в Киеве, и их очень немного - пальцев 2-х рук хватит пересчитать.


Я так понял что липовые справки выдает чаще терапевт. Ему просто пациенты по привычке 50-100грн дают (дурная привычка), может удивитесь а в селах харчами дают. Вы врача ребенку в Киеве вызовите, они стоят в коридоре и ждут благодарочку. И большинство людей дают.
может зп и такая, но я рассказал свои наблюдения после операции и в палате тоже лежал с платниками, нас там КМС называли, не знаю как расшифровывается.

мое мнение: хороший врач не должен зарабатывать 1туе, это меньше чем владелец пару ларьков у метро, или торговец хламом с алиекспресса как я в последнее время, и чем наши ИТшники которыми мы дико гордимся и они себя считают столпами экономики.
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 00:10

  rjkz написав:Программисты - даже в Польше средний уровень оплаты несколько выше. Вполне допускаю, что есть какой-то процент более оплачиваемых, но в среднем - нет.
Архитекторы -? Единицы самозанятых с жирными клиентами или присосавшиеся к бюджетным или коммунальным заказам - может быть. Но вся остальная масса - нет и близко. Поверьте человеку, который имеет постоянно дело с архитекторами уже больше 20 лет.
Энергетики, ХОРЕКА - не знаю, но очень сомневаюсь. Если вы имеете ввиду зарплаты ТОП персонала дтэк - да, рыжий татарин не скупится. Все это идет в затраты и формирование наших тарифов. Вы еще вспомните зарплаты футболистов Шахтера и Динамо.
А почему вы не привели примеров американских зарплат? Помочь? Чтобы разницу прочувствовать? Программист с 6 летним опытом работы - 120+ куе в год, программист с 15+ опытом работы 250+ куе в год. Врач-кардиолог - порядка 250 куе в год. Медсестра 60-100 куе в год в зависимости от Штата, количества часов, овертаймов, лонгтаймов, города, клиники и опыта работы. Программисты, врачи и тп имеют зарплаты "в год", а таким позициям как медсестры устанавливается "в час".


про Штаты не говорю так как там не жил, и сравнивать Штаты сильнейшую экономику мира с Украиной это тупо! тоже самое можно сравнивать теслу и ланос

а вот в Европе жил, врачи своем большинстве там получают меньше чем у нас
простой пример Гинеколог в Тернополе ездит на Тойота Хайлендер и имеет дом в черте города, и это просто гинеколог не в частной клинике, не говоря уже об онкологах, стоматологах и тд
Руководитель среднего звена а попросту главный энергетик зарабатывает около штуки, а в Польше 3000 злотых,)))
в Шеф повар 1200-1500, в Польше 3100-3800 злотых
Про архитекторов могу забиться на ящик француского коньяка потому как есть смета в которой указаны их рейты в час

а вот теперь супер пример
сантехник в ЖЭКе - 6К сантехник в Польше 2500 злотых
на клубнике за сезон можно поднять 1500 евро
едут именно на эту работу, и ни один архитектор врач или адвокат не поедет собирать клубнику)))
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 00:11

  rjkz написав:Я писал об официальных зарплатах, а не о тех, что выжимают из людей, которые поставлены в безвыходную ситуацию. Так всегда было. У меня есть знакомые - в институте Амосова работали в 90-е, когда там зарплата была меньше 50 баксов и год задержки, но некоторые врачи каждый год меняли иномарки (слово-то какое, сейчас уже из обихода вышло, а в 90-е признак успеха ). "Когда речь идет о жизни близких, лди готовы и машину и квартиру продать" (высказывание коллеги моих знакомых)


кому нужна официальная зарплата.. разве что налоговой и пенсионному
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 00:22

  rjkz написав:Знаю несколько врачей из Исиды и Медикома - Вы ошибаетесь и очень.
Программисты - даже в Польше средний уровень оплаты несколько выше.

и еще раз
не сравнивайте грос доход
сравнивайте в комлексе, а именно грос доход и стоимость жизни в стране

в Голандии зарплаты очень высокие, по при этом и страна одна из самых дорогих
в Португалии зарплаты заметно ниже но и цены дешевле
Олсо обычных пхп на галере в Польше получает меньше чем в Украине
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 01:32

  4e4ensxe написав:а вот в Европе жил, врачи своем большинстве там получают меньше чем у нас
простой пример Гинеколог в Тернополе ездит на Тойота Хайлендер и имеет дом в черте города, и это просто гинеколог не в частной клинике, не говоря уже об онкологах, стоматологах и тд
Руководитель среднего звена а попросту главный энергетик зарабатывает около штуки, а в Польше 3000 злотых,)))
в Шеф повар 1200-1500, в Польше 3100-3800 злотых
Про архитекторов могу забиться на ящик француского коньяка потому как есть смета в которой указаны их рейты в час

а вот теперь супер пример
сантехник в ЖЭКе - 6К сантехник в Польше 2500 злотых
на клубнике за сезон можно поднять 1500 евро
едут именно на эту работу, и ни один архитектор врач или адвокат не поедет собирать клубнику)))

Да, в Польше меньше разница в оплате между профессиями и намного меньше возможностей для "левого" заработка. Здесь врачи тебя просто лечат, а чиновники просто помогают выполнить требования законодательства, чтобы получить какое-то разрешение, например.
И хотя озвученные вами цифры не совсем точны, но разрыв между зарплатами в Польше и в Украине понемногу сокращается и привлекательность "заробитчанства" снижается. Однако все больше и больше едут люди, обладающие какой-то квалификацией. Программисты, офисные работники, парикмахеры и автомеханики. Не за заработком, а для жизни. Кто-то дальше потом, кто-то остается.
Ну и стоимость жизни в Польше не намного выше, чем в Украине.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 20:09

  4e4ensxe написав:а вот в Европе жил, врачи своем большинстве там получают меньше чем у нас
простой пример Гинеколог в Тернополе ездит на Тойота Хайлендер и имеет дом в черте города, и это просто гинеколог не в частной клинике, не говоря уже об онкологах, стоматологах и тд


Такое впечатление что Тернополь это Рио-Да-Жанейро времен Остапа Бендера с 1млн жителей в белых штанах.На западной Украине в отличие от восточной,конечно, народ более приучен с еще польских времен носить врачам, но не в такой степени как вы тут расписали.

  4e4ensxe написав:Про архитекторов могу забиться на ящик француского коньяка потому как есть смета в которой указаны их рейты в час


И как, часто оплачивают по его смете? И что он такого проектирует местным нуворишам что может так кучеряво жить?
7-8 лет назад работал на 2-х действительно богатых из Кончи-Заспы. У одного жена занималась благоустройством дома и потому держала придворного архитектора. Но это было недолго и вскоре для него закончилось не говоря о постоянных моральных унижениях.
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 22:38

  slavek написав:
  4e4ensxe написав:а вот в Европе жил, врачи своем большинстве там получают меньше чем у нас
простой пример Гинеколог в Тернополе ездит на Тойота Хайлендер и имеет дом в черте города, и это просто гинеколог не в частной клинике, не говоря уже об онкологах, стоматологах и тд


Такое впечатление что Тернополь это Рио-Да-Жанейро времен Остапа Бендера с 1млн жителей в белых штанах.На западной Украине в отличие от восточной,конечно, народ более приучен с еще польских времен носить врачам, но не в такой степени как вы тут расписали.

  4e4ensxe написав:Про архитекторов могу забиться на ящик француского коньяка потому как есть смета в которой указаны их рейты в час


И как, часто оплачивают по его смете? И что он такого проектирует местным нуворишам что может так кучеряво жить?
7-8 лет назад работал на 2-х действительно богатых из Кончи-Заспы. У одного жена занималась благоустройством дома и потому держала придворного архитектора. Но это было недолго и вскоре для него закончилось не говоря о постоянных моральных унижениях.


я привел факты из реальной жизни, и если думать что только чинуши в стране живут хорошо тогда вам в этой стране делать нечего
я не имею дело с чиновниками это все предприниматели даже врач в гос клинике, ведь от его мастерства зависит многое, и несут ему добровольно и благодарят его. И все довольны.
Цены диктует рынок, и рейты дизайнеров архитекторов абсолютно оправданы, и до кризиса они поднимали еще больше

деньги под ногами просто вы их не поднимаете))))) О.Тимофеев
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