Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон...

rjkz написав:

Программисты - даже в Польше средний уровень оплаты несколько выше. Вполне допускаю, что есть какой-то процент более оплачиваемых, но в среднем - нет.Архитекторы -? Единицы самозанятых с жирными клиентами или присосавшиеся к бюджетным или коммунальным заказам - может быть. Но вся остальная масса - нет и близко. Поверьте человеку, который имеет постоянно дело с архитекторами уже больше 20 лет.Энергетики, ХОРЕКА - не знаю, но очень сомневаюсь. Если вы имеете ввиду зарплаты ТОП персонала дтэк - да, рыжий татарин не скупится. Все это идет в затраты и формирование наших тарифов. Вы еще вспомните зарплаты футболистов Шахтера и Динамо.А почему вы не привели примеров американских зарплат? Помочь? Чтобы разницу прочувствовать? Программист с 6 летним опытом работы - 120+ куе в год, программист с 15+ опытом работы 250+ куе в год. Врач-кардиолог - порядка 250 куе в год. Медсестра 60-100 куе в год в зависимости от Штата, количества часов, овертаймов, лонгтаймов, города, клиники и опыта работы. Программисты, врачи и тп имеют зарплаты "в год", а таким позициям как медсестры устанавливается "в час".