Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
slavek написав:А невропатологу на периферии за что платят,за липовые справки? 1 т.у.е. - это зарплата хорошего хирурга и хорошего врача-кардиолога,уролога, в хорошей госбольнице в Киеве, и их очень немного - пальцев 2-х рук хватит пересчитать.
Я так понял что липовые справки выдает чаще терапевт. Ему просто пациенты по привычке 50-100грн дают (дурная привычка), может удивитесь а в селах харчами дают. Вы врача ребенку в Киеве вызовите, они стоят в коридоре и ждут благодарочку. И большинство людей дают. может зп и такая, но я рассказал свои наблюдения после операции и в палате тоже лежал с платниками, нас там КМС называли, не знаю как расшифровывается.
мое мнение: хороший врач не должен зарабатывать 1туе, это меньше чем владелец пару ларьков у метро, или торговец хламом с алиекспресса как я в последнее время, и чем наши ИТшники которыми мы дико гордимся и они себя считают столпами экономики.
rjkz написав:Программисты - даже в Польше средний уровень оплаты несколько выше. Вполне допускаю, что есть какой-то процент более оплачиваемых, но в среднем - нет. Архитекторы -? Единицы самозанятых с жирными клиентами или присосавшиеся к бюджетным или коммунальным заказам - может быть. Но вся остальная масса - нет и близко. Поверьте человеку, который имеет постоянно дело с архитекторами уже больше 20 лет. Энергетики, ХОРЕКА - не знаю, но очень сомневаюсь. Если вы имеете ввиду зарплаты ТОП персонала дтэк - да, рыжий татарин не скупится. Все это идет в затраты и формирование наших тарифов. Вы еще вспомните зарплаты футболистов Шахтера и Динамо. А почему вы не привели примеров американских зарплат? Помочь? Чтобы разницу прочувствовать? Программист с 6 летним опытом работы - 120+ куе в год, программист с 15+ опытом работы 250+ куе в год. Врач-кардиолог - порядка 250 куе в год. Медсестра 60-100 куе в год в зависимости от Штата, количества часов, овертаймов, лонгтаймов, города, клиники и опыта работы. Программисты, врачи и тп имеют зарплаты "в год", а таким позициям как медсестры устанавливается "в час".
про Штаты не говорю так как там не жил, и сравнивать Штаты сильнейшую экономику мира с Украиной это тупо! тоже самое можно сравнивать теслу и ланос
а вот в Европе жил, врачи своем большинстве там получают меньше чем у нас простой пример Гинеколог в Тернополе ездит на Тойота Хайлендер и имеет дом в черте города, и это просто гинеколог не в частной клинике, не говоря уже об онкологах, стоматологах и тд Руководитель среднего звена а попросту главный энергетик зарабатывает около штуки, а в Польше 3000 злотых,))) в Шеф повар 1200-1500, в Польше 3100-3800 злотых Про архитекторов могу забиться на ящик француского коньяка потому как есть смета в которой указаны их рейты в час
а вот теперь супер пример сантехник в ЖЭКе - 6К сантехник в Польше 2500 злотых на клубнике за сезон можно поднять 1500 евро едут именно на эту работу, и ни один архитектор врач или адвокат не поедет собирать клубнику)))
rjkz написав:Я писал об официальных зарплатах, а не о тех, что выжимают из людей, которые поставлены в безвыходную ситуацию. Так всегда было. У меня есть знакомые - в институте Амосова работали в 90-е, когда там зарплата была меньше 50 баксов и год задержки, но некоторые врачи каждый год меняли иномарки (слово-то какое, сейчас уже из обихода вышло, а в 90-е признак успеха ). "Когда речь идет о жизни близких, лди готовы и машину и квартиру продать" (высказывание коллеги моих знакомых)
кому нужна официальная зарплата.. разве что налоговой и пенсионному
4e4ensxe написав:а вот в Европе жил, врачи своем большинстве там получают меньше чем у нас простой пример Гинеколог в Тернополе ездит на Тойота Хайлендер и имеет дом в черте города, и это просто гинеколог не в частной клинике, не говоря уже об онкологах, стоматологах и тд Руководитель среднего звена а попросту главный энергетик зарабатывает около штуки, а в Польше 3000 злотых,))) в Шеф повар 1200-1500, в Польше 3100-3800 злотых Про архитекторов могу забиться на ящик француского коньяка потому как есть смета в которой указаны их рейты в час
а вот теперь супер пример сантехник в ЖЭКе - 6К сантехник в Польше 2500 злотых на клубнике за сезон можно поднять 1500 евро едут именно на эту работу, и ни один архитектор врач или адвокат не поедет собирать клубнику)))
Да, в Польше меньше разница в оплате между профессиями и намного меньше возможностей для "левого" заработка. Здесь врачи тебя просто лечат, а чиновники просто помогают выполнить требования законодательства, чтобы получить какое-то разрешение, например. И хотя озвученные вами цифры не совсем точны, но разрыв между зарплатами в Польше и в Украине понемногу сокращается и привлекательность "заробитчанства" снижается. Однако все больше и больше едут люди, обладающие какой-то квалификацией. Программисты, офисные работники, парикмахеры и автомеханики. Не за заработком, а для жизни. Кто-то дальше потом, кто-то остается. Ну и стоимость жизни в Польше не намного выше, чем в Украине.
4e4ensxe написав:а вот в Европе жил, врачи своем большинстве там получают меньше чем у нас простой пример Гинеколог в Тернополе ездит на Тойота Хайлендер и имеет дом в черте города, и это просто гинеколог не в частной клинике, не говоря уже об онкологах, стоматологах и тд
Такое впечатление что Тернополь это Рио-Да-Жанейро времен Остапа Бендера с 1млн жителей в белых штанах.На западной Украине в отличие от восточной,конечно, народ более приучен с еще польских времен носить врачам, но не в такой степени как вы тут расписали.
4e4ensxe написав:Про архитекторов могу забиться на ящик француского коньяка потому как есть смета в которой указаны их рейты в час
И как, часто оплачивают по его смете? И что он такого проектирует местным нуворишам что может так кучеряво жить? 7-8 лет назад работал на 2-х действительно богатых из Кончи-Заспы. У одного жена занималась благоустройством дома и потому держала придворного архитектора. Но это было недолго и вскоре для него закончилось не говоря о постоянных моральных унижениях.
4e4ensxe написав:а вот в Европе жил, врачи своем большинстве там получают меньше чем у нас простой пример Гинеколог в Тернополе ездит на Тойота Хайлендер и имеет дом в черте города, и это просто гинеколог не в частной клинике, не говоря уже об онкологах, стоматологах и тд
Такое впечатление что Тернополь это Рио-Да-Жанейро времен Остапа Бендера с 1млн жителей в белых штанах.На западной Украине в отличие от восточной,конечно, народ более приучен с еще польских времен носить врачам, но не в такой степени как вы тут расписали.
4e4ensxe написав:Про архитекторов могу забиться на ящик француского коньяка потому как есть смета в которой указаны их рейты в час
И как, часто оплачивают по его смете? И что он такого проектирует местным нуворишам что может так кучеряво жить? 7-8 лет назад работал на 2-х действительно богатых из Кончи-Заспы. У одного жена занималась благоустройством дома и потому держала придворного архитектора. Но это было недолго и вскоре для него закончилось не говоря о постоянных моральных унижениях.
я привел факты из реальной жизни, и если думать что только чинуши в стране живут хорошо тогда вам в этой стране делать нечего я не имею дело с чиновниками это все предприниматели даже врач в гос клинике, ведь от его мастерства зависит многое, и несут ему добровольно и благодарят его. И все довольны. Цены диктует рынок, и рейты дизайнеров архитекторов абсолютно оправданы, и до кризиса они поднимали еще больше
деньги под ногами просто вы их не поднимаете))))) О.Тимофеев
4e4ensxe написав:я привел факты из реальной жизни, и если думать что только чинуши в стране живут хорошо тогда вам в этой стране делать нечего
Замечание верное, но запоздалое. В силу возраста и здоровья я уже не конкурентен на других рынках труда (кроме низкоквалифицированных и соответственно низкооплачиваемых работ)
4e4ensxe написав:я не имею дело с чиновниками это все предприниматели даже врач в гос клинике, ведь от его мастерства зависит многое, и несут ему добровольно и благодарят его. И все довольны.
А у меня сына из Израиля уже пару раз приглашали в Добробут и Медиком на консультации по поводу хреновых результатов операции когда разъяренный муж с 5ью охранниками с пистолетами под мышкой грозил положить всю больницу включая пластического хирурга за осложнения после неудачно сделанной операцию по исправлению носа своей жены.И он,конечно,не знает как зарабатывают врачи от его сокурсников закончивших с ним 7 лет назад Богомольца.
4e4ensxe написав:Цены диктует рынок, и рейты дизайнеров архитекторов абсолютно оправданы, и до кризиса они поднимали еще больше
А я, работая в строительстве в Киеве, в т.ч. в прошлом на богатеньких буратин из Кончи-Заспы не знаю кому и сколько они платят. Поэтому и предложил назвать Тернополь Рио-да-Жанейро.
4e4ensxe написав:деньги под ногами просто вы их не поднимаете))))) О.Тимофеев
Я считаю,что уезжают лузеры. Если ты не умеешь заработать деньги дома,эмигрантом будешь среди нищебродов Там. Украина сейчас,страна огромных возможностей. Просто надо крутиться,большинство пересичных хочет ,чтоб им давали. Так этого уже не будет,прошли те времена. В эмиграции работать больше,уважения как к понаеху из диких мест. Нах эмиграцию,я туристом предпочитаю ездить.