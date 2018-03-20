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Який відсоток українців не
хоче переїжджати за кордон...

Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 14:05

  slavek написав:Нет, большинство украинцев хочет честно трудиться и нормально зарабатывать, а не "крутиться",т.е. давать и брать взятки, быть под вечным колпаком из-за неуплаты части налогов,видеть от пациентов и клиентов благодарность,а не подозрительность и ненависть,знать,что государство существует для человека,а не наоборот, знать, что завтра не обесценится в 3 раза гривна и ты не окажешься лохом в очередной раз,что цены на ЖКХ не взлетят в до небес и вообще можно будет планировать свою жизнь хотя бы на 5-10 лет вперед


что за ерунда, большинство украинцев это леваки люмпены, которые считают что им кто должен. Государство, ЖЭК, мер, а сами них..я делать не хотят

и не важно это предприниматель или работник, большинство винит в своих бедах государство.
Хороший пример это блошиный рынок на петровке. когда выпал снег, продавцы на рынке возмущались что снег не почистили, но сами при этом стояли в снегу и ждали что кто то почистит снег!
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 14:31

  4e4ensxe написав:
что за ерунда, большинство украинцев это леваки люмпены, которые считают что им кто должен. Государство, ЖЭК, мер, а сами них..я делать не хотят

и не важно это предприниматель или работник, большинство винит в своих бедах государство.
Хороший пример это блошиный рынок на петровке. когда выпал снег, продавцы на рынке возмущались что снег не почистили, но сами при этом стояли в снегу и ждали что кто то почистит снег!

А что же,переезжая в другие страны,они становятся другими? Может,все-таки в консерватории что-то надо менять?
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slavek
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 14:52

  slavek написав:
  4e4ensxe написав:
что за ерунда, большинство украинцев это леваки люмпены, которые считают что им кто должен. Государство, ЖЭК, мер, а сами них..я делать не хотят

и не важно это предприниматель или работник, большинство винит в своих бедах государство.
Хороший пример это блошиный рынок на петровке. когда выпал снег, продавцы на рынке возмущались что снег не почистили, но сами при этом стояли в снегу и ждали что кто то почистит снег!

А что же,переезжая в другие страны,они становятся другими? Может,все-таки в консерватории что-то надо менять?

А такие как раз и не переезжают, нытье не позволяет
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  #<1 ... 10111213
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