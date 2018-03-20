Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон...
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slavek написав:Нет, большинство украинцев хочет честно трудиться и нормально зарабатывать, а не "крутиться",т.е. давать и брать взятки, быть под вечным колпаком из-за неуплаты части налогов,видеть от пациентов и клиентов благодарность,а не подозрительность и ненависть,знать,что государство существует для человека,а не наоборот, знать, что завтра не обесценится в 3 раза гривна и ты не окажешься лохом в очередной раз,что цены на ЖКХ не взлетят в до небес и вообще можно будет планировать свою жизнь хотя бы на 5-10 лет вперед
что за ерунда, большинство украинцев это леваки люмпены, которые считают что им кто должен. Государство, ЖЭК, мер, а сами них..я делать не хотят
и не важно это предприниматель или работник, большинство винит в своих бедах государство. Хороший пример это блошиный рынок на петровке. когда выпал снег, продавцы на рынке возмущались что снег не почистили, но сами при этом стояли в снегу и ждали что кто то почистит снег!
4e4ensxe написав: что за ерунда, большинство украинцев это леваки люмпены, которые считают что им кто должен. Государство, ЖЭК, мер, а сами них..я делать не хотят
и не важно это предприниматель или работник, большинство винит в своих бедах государство. Хороший пример это блошиный рынок на петровке. когда выпал снег, продавцы на рынке возмущались что снег не почистили, но сами при этом стояли в снегу и ждали что кто то почистит снег!
А что же,переезжая в другие страны,они становятся другими? Может,все-таки в консерватории что-то надо менять?
4e4ensxe написав: что за ерунда, большинство украинцев это леваки люмпены, которые считают что им кто должен. Государство, ЖЭК, мер, а сами них..я делать не хотят
и не важно это предприниматель или работник, большинство винит в своих бедах государство. Хороший пример это блошиный рынок на петровке. когда выпал снег, продавцы на рынке возмущались что снег не почистили, но сами при этом стояли в снегу и ждали что кто то почистит снег!
А что же,переезжая в другие страны,они становятся другими? Может,все-таки в консерватории что-то надо менять?
А такие как раз и не переезжают, нытье не позволяет
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