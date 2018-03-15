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Польський бізнес хоче захисту
від українського імпорту

Польський бізнес хоче захисту від українського імпорту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:12

Польський бізнес хоче захисту від українського імпорту

Пропонуємо до обговорення:
Польський бізнес стурбований різким зростанням імпорту з України, в першу чергу харчового.

Дивися повний текст Польський бізнес хоче захисту від українського імпорту.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:12

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