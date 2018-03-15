Польський бізнес стурбований різким зростанням імпорту з України, в першу чергу харчового.
Дивися повний текст Польський бізнес хоче захисту від українського імпорту.
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:12
Польський бізнес хоче захисту від українського імпорту
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Польський бізнес хоче захисту від українського імпорту.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:47
Ну, а Украина введет ограничение на промышленные товары, и что дальше?
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