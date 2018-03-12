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Україна домовляється про
будівництво доріг з лідером...

Україна домовляється про будівництво доріг з лідером...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:59

Україна домовляється про будівництво доріг з лідером...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство інфраструктури почало переговори про будівництво доріг в Україні з австрійською компанією Strabag.

Дивися повний текст Україна домовляється про будівництво доріг з лідером цього ринку в Німеччині і Австрії.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:00

Контрольный пакет Страбага принадлежит фирме Олега Дерипаски Rasperia Trading Limited. Походу президент Австрии, так же как и бывший канцлер Германии Шредер у ВВП на побегушках. А Омелян готов быть глашатаем у любых "инвесторов".
alex77
 
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