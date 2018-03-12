Міністерство інфраструктури почало переговори про будівництво доріг в Україні з австрійською компанією Strabag.
Дивися повний текст Україна домовляється про будівництво доріг з лідером цього ринку в Німеччині і Австрії.
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:59
Україна домовляється про будівництво доріг з лідером...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна домовляється про будівництво доріг з лідером цього ринку в Німеччині і Австрії.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:00
Контрольный пакет Страбага принадлежит фирме Олега Дерипаски Rasperia Trading Limited. Походу президент Австрии, так же как и бывший канцлер Германии Шредер у ВВП на побегушках. А Омелян готов быть глашатаем у любых "инвесторов".
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