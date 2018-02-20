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Оголошено підозру нотаріусу,
який сприяв рейдерському...

Оголошено підозру нотаріусу, який сприяв рейдерському...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:23

Оголошено підозру нотаріусу, який сприяв рейдерському...

Пропонуємо до обговорення:
Київська місцева прокуратура №2 повідомила про підозру приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу, який сприяв рейдерському захопленню торгового центру в м.Київ площею понад 4 тис. кв. м. вартістю майже 120 млн грн.

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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:23

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