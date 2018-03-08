Днями аналітики вже прогнозували, що курс Bitcoin чекає друге "дно".
Дивися повний текст Bitcoin різко подешевшав: що буде далі.
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:45
Bitcoin різко подешевшав: що буде далі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Bitcoin різко подешевшав: що буде далі.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:02
Биток в общем как и предсказывали превратился в развлечение для особо приверженных
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