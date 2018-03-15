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Bitcoin різко
подешевшав: що буде далі

Bitcoin різко подешевшав: що буде далі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:45

Bitcoin різко подешевшав: що буде далі

Пропонуємо до обговорення:
Днями аналітики вже прогнозували, що курс Bitcoin чекає друге "дно".

Дивися повний текст Bitcoin різко подешевшав: що буде далі.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:45

Крипта дешевеет, следом подешевеют видеокарты
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:02

Биток в общем как и предсказывали превратился в развлечение для особо приверженных :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 23:54

ещё месяца два поиграются
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 00:24

Пока дешево - надо брать, и побольше.
Гривна будет дешеветь, проценты на депозиты сейчас очень маленькие.
А биткоин всё равно отрастет, не сейчас так позже.
За ним будущее.
Tegularius
 
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