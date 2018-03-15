Днями аналітики вже прогнозували, що курс Bitcoin чекає друге "дно".
Дивися повний текст Bitcoin різко подешевшав: що буде далі.
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:45
Bitcoin різко подешевшав: що буде далі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Bitcoin різко подешевшав: що буде далі.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:02
Биток в общем как и предсказывали превратился в развлечение для особо приверженных
Додано: П'ят 16 бер, 2018 23:54
ещё месяца два поиграются
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Суб 17 бер, 2018 00:24
Пока дешево - надо брать, и побольше.
Гривна будет дешеветь, проценты на депозиты сейчас очень маленькие.
А биткоин всё равно отрастет, не сейчас так позже.
За ним будущее.
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