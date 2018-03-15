Днями аналітики вже прогнозували, що курс Bitcoin чекає друге "дно".
Дивися повний текст Bitcoin різко подешевшав: що буде далі.
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:45
Bitcoin різко подешевшав: що буде далі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Bitcoin різко подешевшав: що буде далі.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:02
Биток в общем как и предсказывали превратился в развлечение для особо приверженных
Додано: П'ят 16 бер, 2018 23:54
ещё месяца два поиграются
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Суб 17 бер, 2018 00:24
Пока дешево - надо брать, и побольше.
Гривна будет дешеветь, проценты на депозиты сейчас очень маленькие.
А биткоин всё равно отрастет, не сейчас так позже.
За ним будущее.
Додано: Суб 17 бер, 2018 09:40
То, чего нет- все еще стоит 8к реальных долларов)Шикарное предложение. Будущее не может быть за циферками в мониторе для поиграться) МММ мирового масштаба закончится в одно прекрасное утро."Сайт недоступен, всем спасибо- пишите письма мелким почерком"
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
Додано: Суб 17 бер, 2018 12:00
В прошлом году курс в марте был 1к, щас 8к. На нем клево можно спекулировать из-за ольших колебаний.
Если мы откроем недельный график, то да, мы увидим типичный график лопнувшего пузыря. Правда есть одно но - если посмотреть на прошлые года - там та же форма графика но цены кратно ниже.
Что будет дальше? Если следовать модели предидущих годов - то поколебается в некотором диапазоне, а потом обратно невероятный рост, 200к например . Мне в это не верится, как и неверилось год назад что цена будет 8к.
не поленился и заскринил:
за 2014 год
и сейчас
по поводу цены за то чего нет - как это нет ? Биткоин есть. Он физически присутствует как "аля запись в базе данных".
ЗЫ: ни за что не агитирую. Запасся попкорном и наблюдаю.
Орёл - я выиграл, решка - ты проиграл
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