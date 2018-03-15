Bitcoin різко подешевшав: що буде далі

Додано: Суб 17 бер, 2018 12:00

В прошлом году курс в марте был 1к, щас 8к. На нем клево можно спекулировать из-за ольших колебаний.Если мы откроем недельный график, то да, мы увидим типичный график лопнувшего пузыря. Правда есть одно но - если посмотреть на прошлые года - там та же форма графика но цены кратно ниже.Что будет дальше? Если следовать модели предидущих годов - то поколебается в некотором диапазоне, а потом обратно невероятный рост, 200к например. Мне в это не верится, как и неверилось год назад что цена будет 8к.не поленился и заскринил:за 2014 годи сейчаспо поводу цены за то чего нет - как это нет? Биткоин есть. Он физически присутствует как "аля запись в базе данных".ЗЫ: ни за что не агитирую. Запасся попкорном и наблюдаю.