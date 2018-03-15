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Гройсман назвав одну з умов
початку монетизації пільг на...

Гройсман назвав одну з умов початку монетизації пільг на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:47

Гройсман назвав одну з умов початку монетизації пільг на...

Пропонуємо до обговорення:
Для початку монетизації пільг необхідно провести верифікацію пільговиків

Дивися повний текст Гройсман назвав одну з умов початку монетизації пільг на проїзд.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:47

Опять завел шарманку о льготниках. Сказал бы просто "хочу тупо кидануть пенсов, но спихнуть все на местные власти"
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:27

Re: Гройсман назвав одну з умов початку монетизації пільг на

Будуть верифікувати до виборів, а там вже якось монетизують.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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