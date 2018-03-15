Для початку монетизації пільг необхідно провести верифікацію пільговиків
Дивися повний текст Гройсман назвав одну з умов початку монетизації пільг на проїзд.
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:47
Гройсман назвав одну з умов початку монетизації пільг на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман назвав одну з умов початку монетизації пільг на проїзд.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:47
Опять завел шарманку о льготниках. Сказал бы просто "хочу тупо кидануть пенсов, но спихнуть все на местные власти"
Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:27
Re: Гройсман назвав одну з умов початку монетизації пільг на
Будуть верифікувати до виборів, а там вже якось монетизують.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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