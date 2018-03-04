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EIB схвалив кредит на €932 млн
для фінансування проекту...

EIB схвалив кредит на €932 млн для фінансування проекту...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:46

EIB схвалив кредит на €932 млн для фінансування проекту...

Пропонуємо до обговорення:
Рада директорів Європейського інвестиційного банку (ЄIB) 15 березня затвердила надання кредиту в розмірі €932 млн на фінансування будівництва Трансанатолійського газопроводу (TANAP), говориться в повідомленні банку.

Дивися повний текст EIB схвалив кредит на €932 млн для фінансування проекту газопроводу TANAP.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:46

Прикольно... Столько копий ломается вокруг Северного потока, а тем временем господин Эрдоган с юга с двумя поставщиками газа войдет в Европу по самые гланды. Окружают демоны.
Jack Reacher
 
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