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EIB схвалив кредит на €932 млн для фінансування проекту...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:46
Пропонуємо до обговорення:
Рада директорів Європейського інвестиційного банку (ЄIB) 15 березня затвердила надання кредиту в розмірі €932 млн на фінансування будівництва Трансанатолійського газопроводу (TANAP), говориться в повідомленні банку.
Дивися повний текст EIB схвалив кредит на €932 млн для фінансування проекту газопроводу TANAP
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:46
Прикольно... Столько копий ломается вокруг Северного потока, а тем временем господин Эрдоган с юга с двумя поставщиками газа войдет в Европу по самые гланды. Окружают демоны.
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