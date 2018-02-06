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У Новій Зеландії пройшли
успішні випробування...

У Новій Зеландії пройшли успішні випробування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:57

У Новій Зеландії пройшли успішні випробування...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Kitty Hawk, яка належить засновнику Google та керівнику Alphabet Ларі Пейджу, провела біля новозеландського міста Крістчарч тестування пасажирського літаючого апарату на електричній тязі.

Дивися повний текст У Новій Зеландії пройшли успішні випробування електричного аеротаксі.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:57

Интересно, Омелян уже успел с ними подписать фантастический договор?
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