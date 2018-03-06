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Польща має намір спростити
процедуру працевлаштування...

Польща має намір спростити процедуру працевлаштування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 14:24

Польща має намір спростити процедуру працевлаштування...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив міністр інвестицій і розвитку Польщі Єжи Квециньський під час XI Форуму "Європа-Україна".

Дивися повний текст Польща має намір спростити процедуру працевлаштування іноземців.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 14:24

Польские чиновники больше делают для граждан Украины чем наши. Нафиг мы своих содержим?
Moimir
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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